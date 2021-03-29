【食用安全】女子超市買菠菜「送」螢火蟲感驚喜　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥方法

洗菜時偶然也會發現昆蟲的身影。台灣一名女子近日在超市買菠菜回家後，發現內有一隻螢火蟲，令她相當驚喜，並在網上分享是次罕有經驗。不少網民也認為，這代表菠菜沒加農藥。

該名女子在facebook群組「我愛全聯-好物老實說」發文並上載相片，問：「買菠菜送螢火蟲的機率大概是多少？」從相片可見，菠菜上有一隻活生生的螢火蟲，甚至還看到牠發光。事主指，自己在台東超市購買一袋已預先包裝的菠菜，發現有螢火蟲後，已把牠放生。

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很多網民也對此感到驚喜，並指出現螢火蟲的機會極微，大讚這代表沒農藥，生長環境不錯。事主回覆時留言時，亦坦言這批菠菜「超好吃」、「不澀又很脆」，甚至完全顛覆她對菠菜的印象。

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專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

不過，並非每次也可買到新鮮、沒農藥的蔬菜。香港浸會大學香港有機資源中心近日公布一項調查結果，發現約7成蔬菜含有除害劑殘餘，其中部份自稱本地有機蔬菜的樣本超標，包括羽衣甘藍、有機菜心。

浸會大學有機資源中心總監黃煥忠表示，若每天進食或大量進食，長期下去可能會引致中毒，包括噁心、頭暈、肌肉無力，嚴重者更會昏迷及死亡。他提醒，市民進食前徹底清洗及煮熟蔬菜，可去除大部份農藥。至於多用於製作沙律及各式飲品的羽衣甘藍，普遍市民會生吃，他建議進食前最少浸水15分鐘及輕刷羽衣甘藍表面。

其他蔬菜又應如何清洗，以去除殘留的農藥，避免中毒？TOPick綜合多位專家的意見，列出清洗西蘭花、包菜類、根莖類等蔬菜的方法：

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【同場加映】最少及最多殘留農藥的蔬果名單

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責任編輯：羅嘉欣