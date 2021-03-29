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【智叔病逝】謝霆鋒蘇玉華等悼念廖啟智 郭富城：一位謙謙君子

娛樂 11:50 2021/03/29

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

郭富城廖啟智曾合作《無雙》。

廖啟智因不敵胃癌，昨日 （3月28日）與世長辭。多位跟智叔合作的演員先後在社交平台悼念，包括曾合作《C+偵探》、《B+偵探》及《無雙》的郭富城，亦撰文分享感受。

郭富城在社交平台分享多張跟智叔合作的劇照及幕後合照，寫道：「智叔。一位真心熱愛演戲的好演員！一位非常非常專業的演出對手！一位謙謙君子！永遠懷念」

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另外，多位影星亦分別留言悼念智叔，如甄子丹、馮德倫、舒淇等。

蘇玉華在社交平台悼念：「智叔我們2005年合作過一次，然後在不同的場合碰面，然後我們會傾談，然後我們會互相祝福，然後你今天去了一個更美的世界，然後會一直活在我們的心裏」。

二人曾合作《證人》和《綫人》。（取自facebook）

謝霆鋒曾跟智叔合作兩部電影，他於「鋒味」Facebook留言︰「咁多年嚟，同智叔合作過唔少電影作品，証人、線人、消失的子彈、逆戰等等，喺您身上我學到好多好多，係一位非常專業認真嘅前輩。希望您一路好走，永遠懷念。」

霆鋒亦在微博悼念︰「合作了《證人》《綫人》等作品，從您這裡，我學習了很多。懷念您，智叔。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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