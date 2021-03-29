水務署推先導計劃　持釣魚牌者可全年船灣淡水湖及大潭水塘群垂釣

▲ 水務署推先導計劃，持釣魚牌者可全年船灣淡水湖垂釣。（經濟日報資料圖片）

水務署今日(29日)宣布，將於4月1日展開放寬水塘釣魚期的先導計劃，容許持有效釣魚牌照人士2021年全年在船灣淡水湖及大潭水塘群垂釣，包括大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘。署方會透過先導計劃，評估放寬釣魚期對水塘環境及水塘內魚類種類和數量影響，及後作出檢視以制訂長期實施方案。

以往持有水務署釣魚牌照的人士只可於每年9月1日至翌年3月31日釣魚期內在水塘垂釣，惟因應市民對垂釣的興趣日益增加，水務署於不影響食水供應及安全的前提下，推先導計劃放寬釣魚期的限制，讓持有有效釣魚牌照人士可以全年享受釣魚樂趣。

如欲到水塘釣魚的人士須先向水務署申請牌照，申請人須年滿13歲，費用為33元，有效期為3年。持牌人士可於船灣淡水湖及大潭水塘群垂釣。署方會評估放寬釣魚期對水塘環境及水塘內魚類種類和數量的影響，並會在先導計劃結束後作出檢視，以制訂長期實施方案；並會定期抽取樣本進行化驗，緊密監測水塘的水質。

不過署方提醒，釣魚人士在水塘垂釣時須遵守釣魚牌照的條件及規限，前往水塘區釣魚及郊遊的人士要保持集水區、引水道及水塘範圍清潔，切勿將垃圾或物件隨地拋棄或擲入水塘，或在集水區、引水道或水塘嬉水、游泳、清洗及放生動物，污染水塘屬違法行為，可被處罰款最高5萬元及監禁2年。

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責任編輯：陳正怡