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【奮力拼搏】童年不愛上學曾被老師恐嚇踢出校　陳家亮重回牛頭角：挫折是「加油站」

尖子教室 12:41 2021/03/29

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中大醫學院院長陳家亮昨日重回成長地方，憶起往事。

迎難而上、奮力拼搏，是香港人擁有的「獅子山精神」。香港中文大學醫學院院長陳家亮，今日（29日）在社交媒體發文，指他昨日重回兒時居住的地方──牛頭角，憶起自己奮發向上的往事。

曾被訓導主任恐嚇踢出校

陳家亮在文中指出，小時候家境窮困，父母為了節省校巴費，捨棄九龍塘名校，安排他就讀地區小學，自此開展「不走康莊大道，只往羊腸小徑」的序曲。

上學曾為陳家亮帶來痛苦的回憶，小時候他不喜歡讀書，更不喜歡上學，經常被媽媽「籐條炆豬肉」。他指自己的集中力很差，老師經常指責他過分活躍，所以自小被老師罰企，也曾被訓導主任恐嚇踢出校。

這些辛酸的回憶彷彿歷歷在目，時光雖然飛逝，滋味卻點滴在心頭……

懂得輸在起跑線

他指，自己不太懂得為明天籌算，只憑心中的一團火向前衝，哪怕身旁的人嘲笑，自己仍然堅持方向，終成了一位醫生。在奮鬥過程中，焦頭爛額在所難免，但他指挫折是「加油站」，讓他有能力面對更大的挑戰。

重遊舊地百般滋味在心頭，陳家亮指自己若可乘搭時光機，回去重遇當年的自己，會和小孩子說，

你以後的日子將會遇到很多挫折、困難。你覺得正確的事，會有很多人質疑；你想做的事，很多人覺得是癡人說夢；你努力幹出來的成績，亦會被人當是笑話，甚至當眾侮辱和恥笑一番。但這些都不重要，你一定要相信自己，無論遇到什麼事也不要動搖，走過高山低谷之後回望，你會看到別人看不到的風景。

不是出身富裕家庭、沒有讀名校，看似「輸在起跑線」，陳家亮回望成長的地方，卻滿懷感謝，「多謝你讓我在這裏成長，多謝你沒有給我高級住客會所，讓我懂得享受在烈日下盪韆鞦之樂；多謝你沒有給我貴族名校，讓我懂得輸在起跑線、愛拼才會赢。」，並希望這地能夠孕育一代又一代奮力拼搏的「笨小孩」。

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責任編輯︰王明芳

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陳家亮 香港中文大學 醫生 大學 牛頭角

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