【加拿大移民】加籍港媽為3子女教育回流加拿大　單親母自力更生在家創美容事業

▲ 少年隨家人移民加拿大的Perlye，1997年曾回流香港工作，婚後育有3名子女，離婚後為了子女有更好的教育，決定回加拿大生活。

早於1987年已跟隨家人移民加拿大的Perlye當時只有17歲，1997年的時候卻選擇回流香港工作，然後於2015年為了即將出世的兒子再次回到加拿大定居，她認為，當地的福利以及生活環境，對小朋友的成長都較佳，即使現在跟丈夫分開了，依然堅持留在當地撫養三子女，並開展自顧事業，相信這就叫「為母則強」吧！

1987年只有17歲的Perlye隨家人舉家移民加拿大，1997年跟隨丈夫回到香港工作，她開設了自己的美容院，並在香港誕下兩個女兒，2015年懷上第3胎後，便決定回到加拿大溫哥華定居，「始終覺得在香港養一個小朋友很貴，而且前夫也是加拿大籍，他的家人都住在溫哥華，我們便決定回流加拿大定居。」

▲ Perlye不希望囝囝讀書太大壓力，因此會選擇讓他入讀公立學校。（受訪者提供）

Perlye的兩個女兒分別22歲及20歲，兩人現在都在當地讀大學，兒子今年5歲，除了之前讀Times for Twos（給2歲童入讀）及Pre-school（給3-4歲童入讀）需要自費，由現在他讀幼稚園開始直到將來讀中學都不用交學費，而Times for Twos及Pre-school的學費也相當便宜，每月只需300至400元加幣（約1,900至2,500港元）。

大部分入了籍的香港人都會讓子女讀公立學校，即使讀私校或國際學校，這裏也比香港平得多，每月學費約500至1,000加幣（約3,000至6,000港元）。不過私校很著重成績，溫哥華的學校有排名，頭10位的最頂尖學校都是私校，但我不希望小朋友讀書太大壓力，我只想他們開心成長，所以會選擇讓子女讀公立學校。

提供育兒輔助津貼

除了讀書方面毋須花費太多，加拿大公民的小朋友還可獲發放育兒輔助津貼，即Child Care Benefit（俗稱牛奶金）。小孩從出生到18歲，每月可領取數百元加幣，多少則是根據家庭收入而定，另有托兒資助，但只提供給低收入家庭。

加拿大有很多公園和嬉戲的地方，假日一家人會到海灘或行山，在加拿大出生的兒子當然開心，就連在香港成長的兩個女兒也說在這裏的生活比香港自由自在，輕鬆得多。

▲ 由於子女都喜歡加拿大的生活，Perlye離婚後為了子女仍選擇留在加拿大生活，還開創自己的事業。（受訪者提供）

列治文市適合華人居住

相比起加拿大其他省份，溫哥華的生活指數算最高，Perlye表示尤其近10年，大量亞洲人來買屋導致樓市大幅飆升，其次樓價最貴就是多倫多。她一家現時居住於溫哥華市彼鄰的Richmond列治文市，她說大多數香港移民也選擇這地，因此逾7成人口都屬華人，開車25分鐘就能到達溫哥華市中心，下雨時間比溫哥華少，冬天不常下雪，夏天則比較溫暖，因此很適合華人居住。

此外，列治文市的樓價也比溫哥華低，一間兩層約2,500呎的獨立屋連花園，樓價約150萬至200萬加幣（約900多萬至1,200多萬港元）；買一個一千呎兩房公寓，大約80至100萬加幣（約500萬至600多萬港元），租的話則需每月千多至二千多元（約6千多至1.2萬港元），視乎地點及樓宇內部情況。

讀健康護理或護士最吃香

對於剛移民加拿大的香港人，初到貴境最好做一些低門檻的工作，如侍應、超市倉務員或收銀等先累積經驗，Perlye表示當地有很多唐人餐館，因此需要大量懂中文的侍應，即使沒有經驗也不是問題，雖然薪金未必很高，但連小費的收入也不錯，而省的最低工資為14.5元加幣（約港幣90元）。她補充︰

溫哥華現時最吃香的工種包括老人護理員、護士等一類，因為人口老化頗為嚴重，這幾年間多了很多老人護理院出現，而這裏的老人家都頗富裕，因此亦喜歡聘請私家看護，如果在老人諼理院做一般護理員的話，每小時工資約25元加幣（港幣150多元）。想移民加拿大的話，讀health care及nursing比較有利。

Perlye的兩個女兒正上大學，但兩人要找兼職並不算困難，一個在超市工作，另一個則是護士助理。

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流行在家創業

至於Perlye自己，則做回老本行即美容的工作，不過她沒有開實體店，而是在家中為客人植眼睫毛︰

溫哥華的舖租很昂貴，而一般住宅地方都很大，所以在家中創業其實相對有利。近期就流行食物到會，如蛋糕及不同的美食，只要在網上開一個專頁宣傳便可，一個蛋糕可以賣50至100元加幣（港幣300至600多元）；又有廚師為客人包點心，同樣可以在家接生意，亦有人上門為客人修甲或做寵物美容。

Perlye最初創立她的植睫毛生意時也由零開始，然後她就加入網上的不同群組認識了一班客人，再靠熟客介紹朋友達到宣傳效果。她補充︰

在加拿大大家創業除了可節省舖租之外，其實一樣要納稅，但金額不算太大，但自顧但卻未能享有政府的失業金，所以有利有弊。

記者︰梁靜詩