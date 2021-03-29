【好爸爸】爆郭晶晶教仔女做功課發忟憎　霍啟剛貼地育兒珍惜與兒子傾心事時間

▲ 爆郭晶晶教孩子做功課發忟憎，霍啟剛貼地育兒珍惜與兒子傾心事時間。

霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚8年，育有3名子女（長子霍中曦、次女霍中妍、細女Laurina），一家生活幸福美滿。霍啟剛不時在社交媒體分享親子日常，而他日前出席活動時表示，疫情下停課三位孩子在家上網課，家長的角色不再是輔助，需面對更多挑戰，他大爆太太郭晶晶因孩子做功課問題而「發忟憎」，但明白怪責孩子不是解決方法。

▲ 霍啟剛出席活動時大爆郭晶晶教孩子做功課發忟憎。（曾耀輝攝）

讓孩子學會團體精神

疫情下霍啟剛減少外出應酬及工作，有更多時間在家陪伴家人，他表示與郭晶晶有不同分工，雖然太太負責教功課，但他會幫忙子女溫習，

小朋友有時難免會坐不定，但生氣是沒有用的，我會教他們讀書做功課不是向父母負責，而是對自己負責，要向老師交代，就好似學校有讀書獎勵計劃，如果他無讀書就無獎勵，要向同學解釋都無面子，我不是要求他們科科一百分，也不要他們達成父母的期待，而是希望他們知道這是團體精神。

兒時較少與父母溝通

霍啟剛又自爆7歲長子霍中曦主動找他訴說心事，他笑言珍惜兩父子的相處時間。他回想起童年與父母很少溝通，

父母工作忙，爸爸要周圍飛很少在家，我很多時間與奶奶在家，不過現在的時代不同，我想騰出時間與孩子們相處，安排更多親子時光。

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貼地育兒之道

霍啟剛夫婦二人非常注重親子教養，他曾於社交平台上載與太太郭晶晶為兒子霍中曦講解圖書的相片，並指閱讀象徵自己和寶貝們珍貴的相處時光，同時也可以靜心一起探索書本入面的世界。

除了注重親子閱讀外，他經常抽時間與子女下廚樂，也呼籲家長們要珍惜家庭樂。

對於家長們來說，孩子每天呆在家裡是一種『新挑戰』。孩子們除了記得要在家做點運動保持身體健康以外，同時也要保持心靈快樂的狀態！因為疫情社會活動減少了，得來的是更多的家庭時間，要多珍惜！（親子下廚）好不好吃不是重點，重點是從頭到尾完成一個任務！

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教導子女學會珍惜

雖然出身富貴之家，但霍啟剛與郭晶晶卻主張教導子女學會珍惜，他們早前曾分享子女洗車，讓孩子體驗賺錢辛苦。而在2018年，他們又帶子女去農田耕種體驗農夫生活，讓他們從中明白農民的辛苦，從而減少挑食及浪費糧食，學會知足、學會珍惜。去年更被市民拍攝到他帶同7歲兒子霍中曦，前往深水埗通州街向露宿者派發衣服送暖，被大讚貼地家教。

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責任編輯：王明芳