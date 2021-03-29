【蒙眼跳繩】花式跳繩會推蒙眼跳繩挑戰　為奧比斯籌募全球救盲經費

▲ 香港花式跳繩會x奧比斯推出「Jump to Darkness Challenge」挑戰蒙眼跳繩。（花式跳繩會提供）

香港花式跳繩會推出「Jump to Darkness Challenge」，希望透過「Jump to Darkness Challenge」讓大眾體驗眼疾患者生活及做運動時的難處，增加其對預防眼疾的意識，鼓勵患者克服困難，堅持做運動，保持健康的體魄。目標籌得1萬元，活動所籌得款項將全數捐贈至奧比斯。

首位華人跳繩世界冠軍何柱霆已完成挑戰，即看：

「Jump to Darkness Challenge」活動詳情

日期：2021年3月22日至5月31日

籌款網頁： https://donation.orbis.org/donation2/chi/cshowInfo.jsp?userid=20119

玩法：

拍攝一段蒙眼跳繩的影片在社交媒體分享及點名3 - 5個人加入「Jump to Darkness Challenge」，一傳十，十傳百，不應戰就捐款。

規則：

1. 參加者必須使用任何物品遮掩眼睛(可選擇單眼/雙眼)

2. 器材不限(如：文具店內出售的跳繩用具)

3. 跳繩次數不限

4. 花式項目不限，建議前繩雙腳跳

5. 如想參加活動，但不懂跳繩或沒有器材，可選擇矇眼原地跳



注意事項：

跳繩前先確保周圍沒有雜物，以免發生意外

接受挑戰前，請確保其健康及體能良好，適宜參加是次活動

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙