【復活節2021】半島酒店推復活節住宿優惠　$2,980起包雙人住宿+早餐+$1,000美食禮遇+$300水療禮劵【附訂購詳情】

▲ 半島酒店推復活節住宿優惠，兩位$2,980可享有住宿、飲食及水療優惠。（圖片來源：半島酒店官網）

復活節快到，大家計劃好和家人如何慶祝沒有？半島酒店推出多個優惠住宿套餐，當中【優悠風雅】住宿禮遇2,980港元起，包括雙人客房住宿、大堂茶座早餐、$1,000美食禮遇及$300水療禮劵，如果三人行，第三位客人只需附加$1,100。

大家可以透過【優悠風雅】住宿禮遇，在半島客房全然放鬆，品嚐星級美食，並在半島水療中心享受養生體驗，計劃一個美好假期，禮遇詳情如下：

以每房每晚2,980港元起（兩位用）享用各式客房；或以每房每晚4,280港元起（兩位用）享用各式套房

於大堂茶座享用二人早餐 (每次入住)

客房及套房客人可分別享用每房每晚1,000港元及2,000港元的美食禮遇，於入住期間在酒店內所有餐廳使用（不適用於今佐日本料理、半島酒店餐飲遙距下單服務及酒店宴會服務）

每位客人每次入住均可獲贈300港元水療禮劵，可用於各式半島水療服務（不適用於購買水療產品）

同房第三位客人附加費為1,100港元 （每人每晚）, 須另加10%服務費, 費用包括以上餐飲禮遇及加床服務

入住時間為下午3時，退房時間為下午12時

客人入住時須出示有效之香港身份證以作核實

預訂方法：2910 1628

同場加映：復活節快到了，為大家推介一些健康食譜，為小朋友下廚，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩