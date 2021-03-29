【職場八卦】有求必有供的「低級馬屁精」 對同事黑口黑面對「主子」卑躬屈膝

▲ 低級馬屁精有求就必有供，日後可能會愈來愈多。

拍馬屁者，brown-noser也。為何叫brown-noser呢？為甚麼是brown呢？此詞意指甲想討好乙，想討好到即使要吻乙的屁股也趨之若鶩，故拍馬屁這行為也叫kiss ass，而鼻子變啡皆因靠近人家肛門而揩到糞，就變成啡鼻人了。

這樣形容拍馬屁行為，可想而知，拍馬屁者是多麼討厭。然而，此類人卻生生不息，古今中外皆長存，一雞死一雞鳴。當然，拍馬屁也有高低手之分，前者不當眾拍，只在當事人（如老細面前）暗拍、含蓄拍，拍猶沒拍，不露痕迹，且只對準時機位置一拍到位，令對方不知不覺地飄飄然，此乃高級拍。後者則拍到連自己個鼻都沾糞，人盡皆知，屬低手啡鼻人，肉酸又核突。

低級拍馬屁者，有以下特徵：

一、時常當眾拍，誇張、露骨又夾硬，肉麻當有趣。

二、亂拍一通，係唔係都拍，不經思索究竟應該拍甚麼？怎麼拍？何時拍？不懂抓住主子最在乎的事上拍，這種低級無腦拍，很多時把主子拍得不悅不爽也不知，好大機會遲早被伸一腳。

三、低級拍者，經常意圖模仿老細說話、用詞或行為，以為萬無一失，卻又無自知之明，學得不三不四、生硬又突兀。

四、對着其他人黑口黑面、也文也武，但一見主子，馬上烚熟狗頭、卑躬屈膝，差點未來個三跪九叩，面容快過變臉。

五、無時無刻想給主子驚喜，於是將所有心神花在猜度主子心意。但貴為主子，心意豈會咁易俾你睇得通?!故低級拍馬屁者，往往自以為知道主子「應該」喜歡怎樣，而擅自做多咗、做衰咗，結果主子歡心討不好之餘，還暴露出原來自己只是一名幫倒忙、負資產的瘟神。

能夠做到高級拍者，實為鳳毛鱗角。我們在各種職場上看到的，大多是低級馬屁精，這類人無分教育程度或職位，充斥於我們周圍，且有求就必有供，日後可能會愈來愈多。

全文刊於《經濟日報》，原題為「低級馬屁精」