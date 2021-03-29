【養育之恩】遭父母遺棄爺爺嫲嫲不忍送孤兒院　港女長大事業有成報答兩老辛苦湊大

▲ 一名女網民出生遭父母遺棄，爺爺嫲嫲不忍送孫女去孤兒院，決定辛苦湊大她。

孩子在有「愛」的家庭生活，才能健康成長。近日一名女網民於社交媒體投稿，稱出生時遭未成年父母遺棄，因爺爺嫲嫲不忍心把她送去孤兒院，於是辛苦將她撫養成人。女網民長大後事業有成，決心報答兩老，也提醒自己不要重蹈母親覆轍。

被父母遺棄獲爺嫲照顧

該名女網民近日向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示當年未成年的父母生下她，由於沒能力照顧她，她被送到孤兒院。爺爺嫲嫲決定成為她的監護人，打工養起一家，她自此與爺爺嫲嫲及姑姐一起生活，她才能有一個「家」。而她另有一個少兩歲的妹妹，則與父母生活。

她指自懂事以來已很討厭母親，從小她的生日會、大時大節，甚至幼稚園、小學、中學畢業，父母都缺席。她早已習慣父母如同不存在般，他們只是每半年與她一起吃飯一次，但每次都令她感到不自在。

刻薄媽嘲諷拒供書教學

女網民形容媽媽是一個勢利、愛面子的人，小時候妹妹穿得光鮮，她卻沒有一件靚衫，但至少衣著整齊乾淨。媽媽每次與她見面，都表現得不耐煩，對她評頭品足，令當時就讀中學的她大感難受︰

聽完佢嘅說話後，我會回家大喊一場，不停問自己，我究竟做錯咩？要咁話我？

當年中五會考，她未能原校直升，要找其他學校升學，可是媽媽來電指她「唔係讀書材料，唔好晒（嘥）錢」，又表示不會供她讀書，只會留錢給妹妹。她當時想反問媽媽，「你幾時有養過我啊？」

心痛兩老遭媽媽奚落

母女見面時間不多，女網民長大後已沒把媽媽的說話上心。她覺得父母的婚姻「得個殼」，媽媽不時批評爸爸「搵錢唔夠佢多」，又帶妹妹周遊列國。她更不滿媽媽傷害爺爺嫲嫲︰

我媽媽總會覺得我爺爺嫲嫲未見識過世面，識嘅嘢好少！我心會好痛，如果當年佢哋無照顧多個我，可能佢哋生活就會不一樣……

提醒自己不重蹈母親覆轍

幸好女網民一直上進，現在事業有成，希望能回饋爺爺嫲嫲和姑姐。與此同時，她得知更多媽媽的真面目，原來在外充大頭鬼，大話連篇問人借錢。她感嘆︰

如果我有一日要做人媽媽，我會做返應有嘅責任，唔好害下一代！

網民︰好好孝順爺爺嫲嫲

不少網民都大讚投稿的女網民生性，也懂得感恩，長大後報答爺爺嫲嫲的養育之恩，留言「看得出你爺爺嫲嫲同姑姐都好愛你，也教懂你正確的價值觀」、「好好孝順爺爺嫲嫲，那個女人只是外人，不理也罷」、「真心好慶幸你事業有成，有能力回饋真正嘅親人之餘，冇俾嗰兩個人（父母）影響到」。

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責任編輯：王明芳