【星二代】林鈺洧IG貼泳照騷驕人身段　與林俊賢靠facebook父女相認

▲ 林鈺洧IG貼泳照曬火辣身材，與父親林俊賢失散多年靠facebook尋親。

近日天氣開始回暖，美女們的性感泳裝開始出動。當中林俊賢的女兒林鈺洧（Denice）出名身材火辣，她趁著昨日（3月28日）的星期日，即換上酒紅色的連身泳衣出海暢游，大曬玲瓏浮突曲線美，獲網民盛讚：「近乎完美！」

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▲ Denice身材超級火辣。（instagram圖片）

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林鈺洧騷美好身段

現年26歲的林鈺洧（Denice）擁有四份一英國血統，除有混血兒的美貌外，更擁超好的身材，她亦十分大方，不時在社交網站分享上載泳裝照片派福利。

昨日，Denice趁著周日出海遊船河，雖然身穿是連身泳衣而不是三點式泳裝，不過仍然掩蓋不了她豐滿的上圍，非常搶眼。

不少網民留言大讚Denice身材好、皮膚又白又滑，更直指她近乎完美！

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一度與林俊賢失聯

身為星二代的Denice林鈺洧，其父林俊賢在80年代中至90年代初，曾是TVB力捧的小生，代表作有《男兒本色》、《巨人》等劇集。

不過在Denice在1歲多時，因為父母離婚，於是隨母親生活，她自此與爸爸失聯。直到大約10年前，林俊賢在Facebook尋女，才最終父女重逢，但因林俊賢經長中港兩地工作，二人見面時間亦不算多。

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▲ Denice與爸爸林俊賢。（instagram圖片）

盼與父親合作演戲

Denice曾接受TOPick訪問坦言，一直希望能跟爸爸合作演出，不過從未直接跟對方提及過。

問到Denice想跟爸爸合演甚麼角色，她指不論父女還新配搭都可以，當提及「父女戀」的配搭，更笑言：「以身為她女兒的身份去想的話，覺得好奇怪，但都可接受當作挑戰！」

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熒幕初吻獻郭偉亮

前年於ViuTV播出的劇集《詭探前傳》是Denice的處女作，在劇中飾演被多隻魔鬼纏身的女子夏文欣，與郭偉亮（Eric Kwok）有感情線，Denice更要獻出其熒幕初吻。

另外，Denice亦有參與綜藝節目《鬼同妳上位》及《使乜驚 大兩Gen》。鬼妹仔性格的她，於以星座為題的清談節目《對號入座》內，更大膽提及往日性史，被指相當敢言。

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同場加映：何泳芍訪問