【新冠肺炎】旅議會料兼職到接種中心可創2000個職位　旅行社東主協會盼開放公海遊

▲ 旅行社東主協會會長葉慶寧期望當局盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。（經濟日報資料圖片）

本港疫情有見放緩，旅遊業界早前向港府提出疫苗接種中心擔任兼職，料可為業界創造1600至2000個職位，盼短時間內可以成事；不過旅行社東主協會會長葉慶寧形容要業界到接種中心做兼職是「好醜」及「好慘」，又指本港一日遊利潤不高，期望當局盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。

旅遊業議會今早(29日)與旅行社、酒店、巴士公司業界會面，簡介業界主動向政府提出到疫苗接種中心擔任兼職的事宜。旅議會名譽顧問胡兆英預料，措施可為業界創造1600至2000個職位，其中全職中心主任的月薪有4萬、副主任3萬，兼職時薪是100元，申請人需在業界從事2年以上。

胡兆英指，政府認為讓業界管理接種中心是好建議，表明會考慮，業界得知消息後，反應亦相當正面和開心，未來會繼續與不同商會開會，希望在短時間內可以成事，屆時賤成立一間有限公司，負責與所有到接種中心工作的員工簽合約，按照勞工法例保障員工福利。

旅遊界立法會議員姚思榮接受商台節目訪問時提到，業界初步會協助20多個接種中心運作，每間中心同時需要約50至60名人手，以分兩個時段計，估計可提供2000個職位；又相信政府會接納建議，稍後亦會再與政府討論，又形容旅行團運作比接種中心更複雜，相信業界可以應付，政府亦要為從業員提供培訓。

旅行社東主協會會長葉慶寧則認為，要業界到疫苗接種中心做兼職是「好醜」及「好慘」，直言業界根本不想做兼職，只是無辦法之中的辦法；又提到旅行社經營本地遊賺不到錢，如果再要市民接種疫苗或花錢檢測才能參加並不實際，期望當局盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。

他解釋，政府全盤考慮安全問題絕對正確，惟新加坡、日本、台灣及歐洲國家都已推出郵輪遊，本港只要照抄別人的政策就可以；又引述部分郵輪公司指，如果本港再不放寬郵輪遊，將不會再以香港為母港，屆時或會轉到上海。

葉慶寧直言，市民已困了很久，假期行山也不能天天行，如推郵輪公海遊，做足檢測及打疫苗等防疫措施，上船後有節目，又可以吹吹海風於船上住宿一兩晚，相信市民也會支持。姚思榮亦補充，要求市民接種疫苗才能參加本地遊是很困難，根本無法執行，惟市民會歡迎疫苗護照，尤其與內地恢復旅遊及通關安排。

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責任編輯：陳正怡