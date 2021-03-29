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【野蠻女友】孝順仔買樓送單親母報養育之恩　女友發爛：你是裙腳仔沒擔當

親子 18:47 2021/03/29

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父母要養大孩子並不容易，作為子女當然想孝順他們。在台灣，一名男網民指自己在單親家庭長大，和妹妹自小由母親照顧。為報答母親的養育之恩，他買樓送給媽媽，惟女友知悉後大怒，大罵男網民是「裙腳仔」。事主遂向網民求助，問自己是否做錯了。

近日，一名台灣男網民在Facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，指自己家境不是太好，自懂事開始一家人都是租樓住。而父親在事主小學時因車禍離世，自小和妹妹都是由母親靠著做成衣加工獨力養大。

買樓報答媽媽　女友卻大怒

大約半年前，事主爺爺去世後，留下了一塊土地給他。之後土地被發展商看中收購，事主打算將賣地的錢置業讓一家人住，再將一部分錢捐贈出去幫助弱勢社群。其後，他將計劃告訴拍施2年的女友，但女友卻說：

錢我們可以結婚用，然後再買間房子、買車。你媽跟你妹就繼續租屋住，大不了租金你（事主）付，不然買房子買車剩下的錢，就當給我的聘金。

事主大呻女友從來都沒有考慮過自己的親人，「只想著要買豪宅、買名車」。後來任職飼料車司機的他，在空檔時自己去睇樓，最後在簽約時帶了母親和妹妹，更將物業擁有人登記在母親名下。母親更激動至哭了，之後再以爺爺的名義，捐款幫助山區的兒童。

網民支持事主跟女友分手

後來女友知道後大怒，不但動手打事主、用東西丟他，更大罵事主：

媽寶，沒擔當，我真是瞎了眼。

帖文一出，網民紛紛回應支持事主，認為事主完全沒有做錯，勸他早日跟女友分手，「莫名其妙，早點遠離這類型的人為妙」、「這麼自私的人，放生才不會苦了你」、「她不能共苦，好險在這事情上提早發現。」點擊查看更多網民留言：

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女友指摘事主沒有事先跟她商量，不尊重她，認為事主得到那筆錢後便不用再做司機，生活可以得到改善。

事後男網民向網民求助：「小弟真的做錯了嗎？」他續指，母親在父親去世後沒有改嫁，小時候家境貧困，

家裡沒飯吃，甚至窮得只能煮泡麵，我媽都只喝湯。她還常常做衣服做到三更半夜，只為了我跟妹妹的三餐。我真的只是想給媽媽和妹妹一個家。

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責任編輯︰王明芳

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