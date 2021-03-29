  • 28°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林二汶演唱會】為完成兩場紅館騷感動　二汶大讚折骨Ben不怯場

娛樂 13:05 2021/03/29

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

折骨Ben任兩晚嘉賓。

林二汶兩場紅館演唱會《The Beginning of Faith Live》完滿結束，昨晚她跟「折骨Ben」趙祥誠後台見傳媒，分享個唱感受。

二汶大讚Ben叻仔、跳舞好，跟她首次上紅館，但表現不怯場，不過Ben自爆出場時緊張到手震，連咪都拿不好。

二人一同受訪。

二汶今次未邀哥哥林一峰做嘉賓，她解釋哥哥因正在籌備其他演出，下次再邀請。二汶父母連續2日支持，令二汶十分感動。

另外，二汶在台上少有提及故友盧凱彤（Ellen），因她覺得用歌去表達最好，演唱會台上音樂響起，就會想起Ellen。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林二汶演唱會】今年紅館重開首個演出 林二汶選定盧凱彤生忌以歌悼念
20:25 2021/03/27
【林二汶演唱會】今年紅館重開首個演出 林二汶選定盧凱彤生忌以歌悼念
【林二汶演唱會】叱咤樂壇我最喜愛男女歌手紅館合唱　林二汶拖姜濤出場：中女歌手的福利
10:58 2021/03/28
【林二汶演唱會】叱咤樂壇我最喜愛男女歌手紅館合唱　林二汶拖姜濤出場：中女歌手的福利
【林二汶演唱會】身穿婆婆編織物憶述最後對話　林二汶：面對生離死別永遠唔會準備好
13:26 2021/03/28
【林二汶演唱會】身穿婆婆編織物憶述最後對話　林二汶：面對生離死別永遠唔會準備好
林二汶 歌手 全民造星 趙祥誠 盧凱彤 演唱會

最高瀏覽

【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
16:24 2021/03/28
【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
21:58 2021/03/28
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線