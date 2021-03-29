【林二汶演唱會】為完成兩場紅館騷感動 二汶大讚折骨Ben不怯場 娛樂 13:05 2021/03/29 分享： 熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 折骨Ben任兩晚嘉賓。 林二汶兩場紅館演唱會《The Beginning of Faith Live》完滿結束，昨晚她跟「折骨Ben」趙祥誠後台見傳媒，分享個唱感受。 二汶大讚Ben叻仔、跳舞好，跟她首次上紅館，但表現不怯場，不過Ben自爆出場時緊張到手震，連咪都拿不好。 ▲ 二人一同受訪。 二汶今次未邀哥哥林一峰做嘉賓，她解釋哥哥因正在籌備其他演出，下次再邀請。二汶父母連續2日支持，令二汶十分感動。 另外，二汶在台上少有提及故友盧凱彤（Ellen），因她覺得用歌去表達最好，演唱會台上音樂響起，就會想起Ellen。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【林二汶演唱會】今年紅館重開首個演出 林二汶選定盧凱彤生忌以歌悼念 20:25 2021/03/27 【林二汶演唱會】今年紅館重開首個演出 林二汶選定盧凱彤生忌以歌悼念 【林二汶演唱會】叱咤樂壇我最喜愛男女歌手紅館合唱 林二汶拖姜濤出場：中女歌手的福利 10:58 2021/03/28 【林二汶演唱會】叱咤樂壇我最喜愛男女歌手紅館合唱 林二汶拖姜濤出場：中女歌手的福利 【林二汶演唱會】身穿婆婆編織物憶述最後對話 林二汶：面對生離死別永遠唔會準備好 13:26 2021/03/28 【林二汶演唱會】身穿婆婆編織物憶述最後對話 林二汶：面對生離死別永遠唔會準備好 林二汶 歌手 全民造星 趙祥誠 盧凱彤 演唱會