【林二汶演唱會】為完成兩場紅館騷感動　二汶大讚折骨Ben不怯場

▲ 折骨Ben任兩晚嘉賓。

林二汶兩場紅館演唱會《The Beginning of Faith Live》完滿結束，昨晚她跟「折骨Ben」趙祥誠後台見傳媒，分享個唱感受。

二汶大讚Ben叻仔、跳舞好，跟她首次上紅館，但表現不怯場，不過Ben自爆出場時緊張到手震，連咪都拿不好。

▲ 二人一同受訪。

二汶今次未邀哥哥林一峰做嘉賓，她解釋哥哥因正在籌備其他演出，下次再邀請。二汶父母連續2日支持，令二汶十分感動。

另外，二汶在台上少有提及故友盧凱彤（Ellen），因她覺得用歌去表達最好，演唱會台上音樂響起，就會想起Ellen。