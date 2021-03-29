【膀胱癌】膀胱癌初期無明顯症狀難察覺　醫生：間歇性無痛血尿最常見

▲ 膀胱癌初期無明顯症狀，較難察覺。

膀胱癌是泌尿系統中最常見的惡性腫瘤，個案雖比肺癌、大腸癌、肝癌等相對較少。早期個案的治癒率相當高，但由於病徵和前列腺肥大很相似，容易令人混淆，導致為數不少的病人在求診時已屆中晚期階段，腫瘤體積已經大得不能單靠手術完全切除，治療亦相對較為困難。

要早期發現膀胱癌並不容易，因為病人未必有明顯症狀，部分人可能透過身體檢查發現尿中有血而察覺。血尿是膀胱癌患者最常見的症狀，通常屬於間歇性、無痛並肉眼可見，尿液中的血量與腫瘤大小、數目及惡性程度未必有關，而血尿問題也可能時輕時重，令病人易有改善或痊癒的錯覺，以致耽誤治療。當出現尿頻、尿急、尿痛等症狀時，則膀胱癌可能已發展至較晚期階段，甚至可能因為擴散轉移而出現腎積水、腎衰竭及骨痛等情況。

治療膀胱癌方面，就視乎腫瘤的期數和大小，以及患者的健康狀況而定。早期的膀胱癌一般可以手術處理，至於較晚期的個案，醫生可以先用化療將腫瘤縮小，再以手術切除。只是不少膀胱癌患者的年紀都比較大和體弱，身體狀態未必能承受化療帶來的副作用，這時便需要降低劑量，甚至只能以紓緩治療減輕病人的症狀。免疫治療的出現則為晚期膀胱癌治療帶來突破性的發展，為不適合使用順鉑化療組合治療的病人提供另一個選擇。

研究顯示，免疫治療對於晚期膀胱癌的總緩解率接近30%，若病人有PD-L1蛋白則總緩解率可升至47%。此外，最新臨床數據指出，免疫治療配合手術的病理緩解率可達42%，反映免疫治療亦可用於輔助藥物。

現時免疫治療並未納入醫院管理局藥物名冊治療晚期膀胱癌的藥物之列，病人需要自行承擔相關藥物，縱使成本效益上資源傾向用於壯年的癌症病人，但也不宜單看成本效益，剝削貢獻大半生的長者之用藥權利。當局每年也會更新藥物資助名單，期盼不久的將來可以看到膀胱癌患者能夠受惠，獲得多一個治療選擇。

話說回來，膀胱癌的患病風險並隨着年齡而增加，並以男性為多。根據醫院管理局最新數字，2018年膀胱癌新症數目達475宗，較上一年的約400宗增加近20%，市民實不應忽視。一旦發現排尿出問題，尤其是有肉眼可見的血尿，應及時就醫，透過尿液常規檢查、膀胱鏡及影像等檢查確定膀胱是否有異常。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

標題經TOPick編輯修改，原題為「不能忽視的膀胱癌」