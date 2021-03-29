【星二代學校】李克勤盧淑儀培育兩子文武雙全　讀加拿大國際學校IB狀元搖籃

▲ 李克勤與盧淑儀慶祝細仔李力司（Rex）11歲生日，罕有曬出兩名兒子的近照。

53歲李克勤與47歲港姐冠軍太太盧淑儀於2006年結婚後，育有一對寶貝仔已踏入青春期，日前細仔李力司（Rex）度過11歲生日，盧淑儀為Rex親自炮製辣酒煮花螺，並罕有曬出兩兄弟的近照，可見14歲大仔李立仁（Ryan）和Rex都生得青靚白淨。

盧淑儀在IG用英文發文表示，Rex原來好鍾意食辣花螺，身為媽咪就滿足兒子願望，親自炮製辣酒煑花螺賀兒子生日，並留hashtag祝福兒子身體健康、永遠快樂及幸運，兩兄弟相親相愛。

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雖然兩兄弟在相片中仍被遮眼，但見到兩人都青靚白淨、醒目仔的樣子。不少網民都讚揚盧淑儀是好媽咪，兩個仔都好靚仔；廿四孝老公克勤更留言大讚辣酒煑花螺so yummy（好好味）！

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兒子文武雙全 精通足球象棋

李克勤與盧淑儀一直十分保護兒子，從未公開兩子的正面照，但兩人不時分享與兒子的生活點滴，克勤會親自接送兒子返學放學，並帶他們上足球班，Rex更曾取得所屬足球學校的全年最佳球員。Rex同時是一名棋藝高手，曾奪象棋比賽亞軍。

三父子都是英超球隊曼聯的球迷，分享曼聯的種種事情最多。盧淑儀就會分享較多兒子的其他活動，包括羽毛球、高爾夫球、跆拳道等，大仔Ryan對音樂都有天份，遺傳了爸爸的音樂基因，懂得彈鋼琴，曾在校際音樂節鋼琴獨奏項目奪得季軍。

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就近返學搬入半億豪宅

在兒子讀書方面，李克勤與盧淑儀安排兩子入讀香港加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong，簡稱CDNIS），該校位於香港仔的南朗山道，克勤為了方便兒子上學，豪擲逾半億搬入壽臣山大宅，與不少名人高官為鄰。

CDNIS吸引不少星二代就讀，除了李克勤兩名兒子，林青霞的女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等都曾就讀。

▲ 加拿大國際學校吸引不少星二代就讀。（香港經濟日報資料圖片）

一條龍IB國際校學費不菲

1991年創校的CDNIS極具口碑，提供學前至十二班（Grade 12）教育，是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，多年來出產過不少IB狀元，是本港數一數二的「IB尖子搖籃」。

去年該校雖沒有45分滿分狀元，但有數名學生獲得44分及43分；2019年，該校則誕生一名滿分IB狀元，另有9名學生獲得44分或43分以上。

香港加拿大國際學校的學費不菲，2020-21年度全年學費由學前班$157,300至十二班（Grade 12）$205,400不等。學生另每年需繳付資本建設費（Capital Levy），本年度資本建設費為$36,000，債券持有人可獲豁免。

同場加映︰麥家琪專訪

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責任編輯︰林綺玲