【媽媽辛酸】羅霖憶離婚養大三子感觸淚崩　楊思琦為照顧女兒願付出所有

▲ 羅琳楊思琦回顧媽媽辛酸。

由林盛斌、麥玲玲主持《Master's Talk師父有請》，全新一集邀請楊思琦和羅霖擔任嘉賓，二人提及作為媽媽的感想，分享對子女的期望及育兒心得。麥玲玲直言女人婚後責任已經夠多，她們亦沒有另一半分擔，絕對更加辛苦。

羅霖選美後在娛樂圈工作五年就選擇結婚，雖是嫁入豪門，可惜外界不太看好，羅霖說：「我18歲做空姐，豪華生活同美食都算見過世面，對他初初沒有感覺，因為不是我喜歡類型，當初對方追我，自己好驚，因為八卦雜誌指他是公子，常跟其他娛樂藝人一齊，初初避開他，後來一大班朋友活動才經常見到。」

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羅霖認為堅強湊大三個兒子，看上去很有型，但都是為勢所迫：「離婚並非一朝一夕，我忍好多年，希望兒子長大，直至他超越底線，所以就離婚。」

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羅霖照顧三子心力交瘁

她又指：「離婚一刻贍養費是零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，但過了半年又同我打官司，想分我一半錢，學費他只想付部分，打官司好心力交瘁，我一個女人怎辦，幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我回去。」

問到為何有勇氣帶三個孩子？羅霖解釋起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大。

她說：「離婚後我沒諗過復出，因為年紀好大，只想同朋友夾份做生意，不過離婚後，卻有廣告及工作找我，於是雙線發展。」

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而楊思琦在幕前發展不錯，突然傳出未婚懷孕，震驚娛樂圈，她稱：「生小朋友是我打算，不過之後發生了事，我跟對方（前男友吳帥）有問題不再一起，並非大家想像...件事好簡單，我不覺得震撼，當時不敢講，面對傳媒是逃避心態，怕講多錯多。」

思琦前度不付女兒生活費

思琦表示對方沒有經濟上支援女兒的生活費，她認為負擔到就沒有再追討男方。離婚後她繼續完成無綫合約，不過心情上有點抑鬱。

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她說：「當時被追訪，雜誌標題字眼令我不開心，當時前路茫茫，因為生了小朋友角色有限制，不過演員不需要個個都青春少艾，我不怕別人怎看，最緊要我有飯食。」

思琦表示曾經試過返內地工作至凌晨三四點回港，媽媽才告知囡囡有份功課未完成，她形容是晴天霹靂，於是火速完成後才去休息。

她指：「女兒見到媽咪工作辛苦，有次發燒臥床，她在床邊問候我，好擔心，並攬一攬我，我個心已經融化。」

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羅霖稱兒子始終沒女兒窩心，但二仔就讀心理學後，有次回港放假對她說：「這幾年辛苦你，你所做的事，我都看到的！」羅霖邊講邊哽咽，思琦都禁不住淚水。

對於離婚後會否期待「第二春」？思琦說：「頭幾年不會諗，不會有心情約會，不過當時女兒說想要弟弟，（女兒會否問起爸爸？）她沒問，但話過想要個爸爸，所以現在好開心，不斷叫現任丈夫做爸爸。」

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願再度接受追求

至於現任丈夫身分一直成謎，楊思琦稱對方是圈外人，尊重對方的決定，「我入行廿年，對傳媒有甚麼都可以講，不過他不想講我便配合，網民指是虛擬老公、我一人分飾幾角編故事、大話冚大話，我覺得好搞笑，如果真是大話，會好辛苦，但不會怪他，每個人想法不同，大家要適應，總知現在生活好開心。」

羅霖笑言離婚初期最多人追求，可惜照顧三個小朋友太大壓力，擔心感情生活會崩潰，現時卻期待找個伴。「想有個伴，兒子將來有家庭不會理我，我做好心理準備，對象不是筍盤，最緊要大家溝通到，他心地好，不用靚仔都可以。」

同場加映：麥家琪訪問