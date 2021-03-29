【親子好去處】海事博物館新增360度虛擬導覽　疫情下安在家中學歷史

▲ 海事博物館與IVE合作，拍攝及製作360度虛擬導覽短片，讓公眾在疫情期間亦能於網上參觀展館及觀賞館藏。

在新冠肺炎疫情下，本地不少文化藝術活動均網上實體並行。面對新常態，海事博物館夥拍香港專業教育學院（IVE），利用8K鏡頭拍攝及製作了360度虛擬短片，讓小朋友和家長在即將的五天復活節長假，能夠足不出戶地享受有趣又別具意義的假期活動。

因應科技發展及疫情影響，博物館最近引入多項數碼化及互動項目，當中包括與IVE師生合作，由學生操刀拍攝及製作360度虛擬導覽短片，讓公眾在疫情期間亦能於網上參觀展館及觀賞館藏，包括博物館最重要的館藏之一、擁有逾250年歷史的「廣州十三行洪氏卷軸」。巨幅繪畫紀錄了自1757年乾隆皇帝下令開放廣州「一口通商」作貿易，形成外國洋行林立的「十三行」商館區的場面；另外由英國海軍於1846年繪畫的海圖「從錨地張望」，描繪了香港海港景致，讓公眾觀賞19世紀九龍半島的景色。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

8K高清鏡頭拍攝 後期製作耗時個多月

香港海事博物館教育主管朱文燕指，館方早前亦曾舉辦網上展覽，今次與IVE師生合作，是希望進一步將遊覽的體驗數碼化，加入更多互動元素。

IVE多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑學生運用8K高解像度的360度鏡頭拍攝海事博物館的展覽，並製作成互動短片。影片已上載至海事博物館的網站。學生陳柏希指，由於專門製作360度短片的相機上有多個鏡頭，每次拍攝一張相片都要確保所有鏡頭對焦穩定、光線充足，團隊花了一整天時間拍攝博物館現場環境，及後再用上個多月進行後期製作。

另一組員黃灝鏗則指從拍攝中了解到不少海事歷史與文化，他憶述小時候曾學習滑浪風帆：

有時我們會與海上的船隻非常接近，當時我已經對船隻和航海的操作感興趣。這次製作影片期間，有機會細閱館內不同展品的資訊，例如從模型船隻看到19世紀帆船的設計，令我印象深刻。

設計新遊戲宣揚關注海洋訊息

此外，學生亦正創作了一款網上遊戲。遊戲以博物館的一個專題展覽為主題，利用海灘廢物與其外貌相似的天然海洋物種進行配對，例如白色的發泡膠生果網與白化了的珊瑚、生鏽的汽水罐與圓柱狀浮木等，引發玩家對環境污染的關注。

可按此瀏覽海事博物館最新的虛擬自助遊。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：鄭樂晴