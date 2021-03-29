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【M+展品爭議】唐英年否認西九管理局「跪低」　稱從無計劃開館展出艾未未「不雅」作品

社會 13:54 2021/03/29

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西九文化區管理局董事局主席唐英年。 （陳靜儀攝）

M+博物館藏品、中國異見藝術家艾未未一幅作品被質疑違反港區國安法，西九文化區管理局董事局主席唐英年視察區內情況後表示，外界對於有關作品有不少評論，他說原則上不會評論，但對於有人說西九管理局「跪低」，抽起暫緩展出不雅的相片，他稱從來無計劃將這張照片於開館時展出，又認為M+博物館不是「雜貨攤」，藏品有8千件，每個策展都有一個主題，不是要將所有展品展出。他續指，哪一件展品決定策展，還沒作最後決定，因開館時要保留新鮮感及保密。

唐英年表示，所有藏品可在網上自由參閱，但被列為不雅或淫穢的展品會「打格仔」，指自己不是法律界人士，不懂藏品是否違法，相信國安公署審閱後，如果認為任何作品違法，會主動接觸管理局，局方會充分合作，依法處理。他指出策展不是隨便進行，必須專業、客觀、持平，並尊重當地的宗教，族裔及種族。至於會否邀請艾未未出席開幕儀式，他表示名單尚未確定，疫情下亦不確定有沒有外地嘉賓出席。

被指博物館缺乏本地展品，唐英年稱，M+博物館屬亞洲當代博物館，展品中約有四分之一來自本地藝術家，是適合的比例，惟這不是硬指標，因應日後藏品增加，比例亦會有增減。他又不認為2012年以逾1億7千萬向瑞士收藏家希克購入藏品太昂貴，他表示當年專家評估藏品價值13億，9年後今日的價值最少倍增。

此外，針對全國人大常委會一連兩日在北京舉行會議，處理關於修改本港的選舉制度的議案，身兼政協常委的唐英年表示，目前不宜評論，須留待常委會明日完成審議後宣布。

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記者：陳麗娜

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