【湊仔辛酸】老公任職中高層返屋企變「低能」　港媽獨力湊仔呻豬隊友冇貢獻

▲ 港媽呻獨力湊仔感辛苦。

照顧家庭是夫婦的共同責任，近日一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，指丈夫在公司任職中高層，但回家之後卻變「低能」，家中大小事務都無法作出決定，大呻獨力照顧兩子十分辛苦。

港媽呻獨力湊仔感辛苦

港媽在文中指出，丈夫下班之後「放低個腦喺公司，完全不能獨立思考」，問他想吃甚麼、看哪一套電影等，通通回答「諗唔到」，令她感到無奈。

我同大仔去睇醫生，叫佢買外賣俾細仔食，我唔喺度佢話諗唔到。最終好遲先買到午餐返來，細仔趕唔切食要去上堂。

她指明白丈夫工作辛勞，平日星期一至五都不會打擾他休息，「由佢自己玩電話到瞓着，完全唔需要佢用腦」，只希望他假日可以幫忙照顧兩子，可是不能如願以償。

我自己處理一個病緊嘅大仔，同一個考緊試嘅細仔，究竟邊個輕鬆啲？做女人、做呀媽真係……

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網民：咁嘅關係唔健康

帖子引來網民討論，有網民分享相似經歷，指「部分男人真係除咗返工佢哋好多嘢都懶得理，好多嘢都老婆決定、老婆處理，其實呢啲關係唔健康，要慢慢調整返。」、「有時身邊人太過依賴，真係會令人好疲累同好有壓力，唯有俾啲時間訓練下佢……」

有網民則指港媽應體諒老公，「你老公份工壓力大，下班唔想再傷神」、「佢份工掏空咗佢個腦，下班後一片空白」、「每個人收工之後都唔想再用個腦諗咁多嘢」，建議兩夫妻應多作溝通。

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責任編輯︰王明芳