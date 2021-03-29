趙浚承自嘲「老新人」曾放棄追夢　曾比特感謝伯樂Eric Kwok

▲ 曾比特與趙浚承上《StarTalk》接受許文軒訪問。

日前兩位樂壇新人曾比特（Mike）及趙浚承（Gary）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談入行推出新歌感受。

Gary自嘲「老新人」，他亦承認再次出歌有點壓力：「完了組合Square之後，曾經作過一些Demo給舊公司，不過公司似乎不想再出歌。」

他表示自己也一度被打沉，與其他成員一樣不想再做這行：「有年幾兩年時間不聽歌、不唱歌。直至有晚竟然發夢在唱歌，醒了後自己在床邊不停哭，情緒好崩潰，原來抑壓了好耐，反問自己是否還想唱。」

Gary又説：「之後參加內地参歌唱比賽，想給自己一個機會，最終贏到季軍，令自己打了支強心針，原來自己唱歌都唔不那麼差。現在再有機會出歌，多謝監製舒文幫我搵到不同聲線，他就好似我唱歌老師一樣。」

而Mike曾比特擁有「爆炸頭」，令樂迷更加印象深刻：「這個頭真是好標誌性，街上的人回頭率100%，我亦都好鍾意，本身沒咁大嚿，現在慢慢越留越大嚿。特別要多謝伯樂Eric Kwok，他介紹現在唱片公司老闆Duncan給我認識，當知道要同老闆見面時，第一時間做運動減肥，希望睇落去都順眼些，最後用了大半個月減咗20磅。」

他續指：「Eric真是教了我好多東西，他有份執導我的MV，教我表情上的管理，好受用。錄音方面，因為太鍾意唱Live，有好多習慣都被他挑剔，狠狠地話了一餐！」