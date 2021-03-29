【涉偷貓被控】涉建材店外偷貓被控盜竊　售貨員承認抱走以為是流浪貓

▲ 被告王乾（43歲）報稱售貨員，涉於深水埗建材店外偷取1隻價值3,000元的3個月大寵物貓，被控1項盜竊罪。（王仁昌攝）

售貨員涉於深水埗建材店外偷取1隻價值3,000元的3個月大寵物貓，被控1項盜竊罪，案件今(29日)於西九龍裁判法院開審。被告盤問證人時指，當日以為貓隻為流浪貓，摸了貓隻一會後，便抱走貓隻。女東主則供稱翻看閉路電視，看見被告直接抱走貓隻。

被告王乾（43歲）報稱售貨員，否認1項盜竊罪。控罪指，被告於2020年11月27日在深水埗荔枝角道萬城建築裝飾有限公司外偷竊1隻貓，價值3,000港元。

貓隻主人陳容供稱，案發當日早上約9時50分，她與寵物貓「可樂」在深水埗荔枝角道的建材店鋪外遊玩，及後她返回店內，而貓隻在門口自己玩樂，惟約1至2小時後，她發現貓隻未有返回店內喝水。

陳指貓隻約3個月大，身體帶黃、白及啡色，自同年9月起住在店鋪內，而她是店鋪東主。陳又指，她不會帶貓隻去其他地方，而貓隻頸項戴著頸繩及繫有紫色鈴鐺。

陳續供稱，發現貓隻失蹤後，她在荔枝角道及石硤尾街尋找約7至8分鐘，及後打電話給著丈夫返回及一起尋找，但仍沒有發現，便到店鋪旁的士多索取閉路電視。

陳指，當時看過士多閉路電視片段，發現1個身材高大、束平頭裝的男人行到士多外，在她與貓隻玩的時候一直凝視，及後當她返回鋪店內，該男子轉身及抱起「可樂」，並沿荔枝角道往旺角方向離開。

陳續供稱，她及後報警，在2至3日後收到警方通知，到1棟唐樓領回貓隻。陳又指，警方曾問她貓隻價值，由於貓隻是普通唐貓，並不值錢，估算約3,000元。

被告今天沒有律師代表，在盤問陳時指，他當天下班買菜後，坐車坐過站，其後他行返家途中，他看見陳與貓隻玩耍，當時他以為貓是流浪貓，在陳離開後，他上前摸了貓隻一會，因為手上提著買來的菜，他感到不方便，便把貓抱起及帶回家。

陳回應時，指根據她當時從閉路電視片段所見，被告並沒有和貓隻互動，而是直接抱起貓隻離開；惟控方指警方到士多索取閉路電視片段時，士多已無法提供。

裁判官指，控方無法提供有關片段，陳有關片段的證供，只能視為傳聞證據（hearsay evidence）。聆訊下午續。

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記者：王仁昌