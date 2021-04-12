VTC職業專才教育　課程融合新科技元素　畢業生成化驗及雲端運算專才

隨著人口老化加上疫情持續，社會對醫務化驗及相關的人才需求大增。而新常態下各行各業加速數碼轉型，企業普遍使用雲端系統儲存資料、運算數據及分析業務，為雲端技術專才帶來新機遇。兩位IVE高級文憑畢業生黃礎翹（Ellen）與陳嘉城（Danny），透過職業專才教育，掌握實用的醫務化驗及雲端運算的知識和技能，現在分別成為副醫療化驗師及雲端技術顧問，開展專才路。

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追隨興趣 晉身為醫務化驗專才

任職副醫療化驗師的Ellen，中學時最喜歡化學實驗課，Ellen說：「印象最深刻的是於實驗室中製作不同顏色和形狀的結晶體，並學習物質的不同結構及化學反應，啟發了我對化驗科學的興趣。」中學畢業後，Ellen循職業專才教育路徑修讀IVE生物醫學高級文憑課程，掌握血液學、微生物學等專業知識。就讀期間Ellen 曾到醫療産品公司實習，增加對醫療行業的認識。高級文憑亦為她接通升學及事業路，畢業後於本地升讀學士學位課程，之後加入醫療化驗專業，其後更以兼讀形式完成碩士學位課程，深化專業知識。



Ellen現時負責血液化驗與臨床化學相關的工作，除了要確保化驗結果準確，亦要撰寫化驗報告，協助醫生為病人提供最適切的治療方案。Ellen提到：「IVE高級文憑課程內容貼近真實工作，所學的技能和知識都是業界的標準，助我掌握工作上的要求。」

醫務化驗發展迅速 人才需求增加

科技發展迅速，醫務化驗專業不時引入新技術及儀器以提升化驗效率，Ellen亦不時與其他醫療化驗專業人員交流及參與培訓工作坊，為自己增值。化驗專業是整個醫療系統的重要一環， Ellen相信行業前景明朗，鼓勵有使命感的年輕人加入，為醫療及公共衛生服務出一分力，她亦經常與IVE導師們聯絡，交流行業的最新動態，並透過分享自己的專業發展，提升師弟妹於化驗相關範疇發展的信心。

了解Ellen的學習體驗

https://www.youtube.com/watch?v=yIFXXrTkYDU

雲端應用技術廣 科技專才炙手可熱

另一位IVE高級文憑畢業生Danny看準雲端應用日漸普及，中學畢業後便選讀IVE的雲端系統及數據中心管理高級文憑課程，一畢業便獲得雲端科技公司聘用。作為IT人，Danny深明科技發展一日千里，所以他不斷進修，以兼讀形式完成學士學位銜接課程。

不少國際企業均看好雲端科技的發展，Danny工作的公司亦被跨國諮詢顧問公司「看中」併購。這次契機為Danny的事業帶來更多發展機會，服務的客戶群拓展至跨國保險公司、大型金融機構等，為企業提供雲端系統設計、網絡風險評估等服務。Danny說，「雲端技術的優點是能夠迅速處理大量運算，提升企業的營運效率。我曾協助企業於短時間內整理多個國家的業績數據，綜合分析業務表現，以全面的數據分析協助管理層更有效地制定營運策略。」

科技教學配合實踐 助掌握行業新技能

Danny建議年輕人如有興趣報讀IT課程，不妨多了解課程內容及院校的教學資源，「資訊科技行業發展很快，課程內容要『貼市』之餘，亦需要有其他軟硬件的配合。以我自身經驗為例，在IVE學習時已經接觸到業界常用的系統、軟件及技術，掌握行業所需的數碼技能，例如雲端服務及大數據分析等科技應用；之後更透過院校安排到電訊公司實習，為客戶提供IT技術支援及參與數據中心工作，將課堂所學應用到真實工作上。」

雲端科技的應用層面廣泛，例如人工智能、機器學習、物聯網技術以及數據資料庫等均需要由雲端系統來支援。「科技帶動各行各業數碼轉型，市場對具備數碼技能的新專才需求不斷，能掌握新科技應用的年輕人將有更多的發展機遇。」

▲ IVE院校的「雲端創新應用中心」設有虛擬數據中心管理軟件、存儲網絡系統、業界常用的互聯網開發和作業系統等，讓學生有機會實踐所學。

▲ 「網絡安全中心」為學生提供網絡安全相關培訓，包括網絡攻擊及防禦培訓、安全事故協調及管理、流動應用程式保安編碼審查、惡意程式分析、無線網絡安全等。

▲ 「企業共創中心」為學生提供平台參與業界開發項目，協助他們掌握創新科技及職場技能，促進與業界協作，培育創科專才。

（資料由客戶提供）