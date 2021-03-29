【港區國安法】47人涉串謀顛覆國家政權　毛孟靜保釋申請押後至4月中高院處理

▲ 47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，被告毛孟靜今（29日）向高等法院申請保釋。（陳國峰攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊，被告毛孟靜今（29日）向高等法院申請保釋。代表律師指基於需時索取指示，法官杜麗冰押後至4月14日早上10時半，屆時處理毛孟靜之保釋申請。



毛孟靜今由資深大律師潘熙代表，律政司一方今由副刑事檢控專員楊美琪代表。潘表示需時索取指示，法官杜麗冰押後至4月14日早上10時半，再處理毛孟靜之保釋申請。

被還押的36名被告中，其中徐子見及尹兆堅早前已向高院申保釋被拒，高院今分別處理岑子杰、梁國雄及毛孟靜之保釋申請，岑及毛兩申請均押後，梁則申保釋被拒，本周三（31日）下午高院將處理鍾錦麟之保釋申請。



案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。



餘下36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

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記者：林育慧