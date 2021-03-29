【防疫措施】政府宣布周四起重開泳池泳灘　戲院入座人數可增至75%

▲ 政府宣布周四起重開泳池泳灘，戲院入座人數可增至75%。

本港新冠肺炎疫情有見回落，現時的社交距離防疫措施將於本周四屆滿，食衞局局長陳肇始、商經局局長邱騰華及民政事務局局長徐英偉今日(29日)見記者，交代最新社交距離措施。

隨著本港疫情近期漸趨放緩及復活節假期將至，早前已有消息指港府將稍微放寬部分防疫措施，包括宗教聚會，及戲院的入座率上限，甚至連泳池場所也有機會重開。

食衞局局長陳肇始宣布，現時無條件大幅放寬社交距離措施及入境限制，惟考慮及復活節假期將近，4月1日起可有條件恢復低風險活動部分措施：

公眾及私人泳池於遵守一系列防疫措施下可重開，康文署泳灘亦會重開，入場人數上限為3成

戲院、表演場地及兩個主題公園，容納人數可提升至75%，仍需遵守防疫措施

當局亦將盡快向行會建議第599G章豁免宗教活動，惟人數不多於場地可容納人數上限3成，活動期間不能飲食，當中領聖體等宗教儀式亦可獲豁免，如獲行會通過，最快可於3月31日推行

另外，過去一段時間雖曾出現食肆及健身中心群組，惟考慮到業界配合改善換氣量，當局現時無計劃收緊措施，但當局會加緊執法，其他表列處所措施維持不變。

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陳肇始提到，其餘社交距離措施大多維持現時安排，各項措施於星期三限期屆滿後，將延長14天至4月14日周三，又指疫情經多月以來努力才回穩，任何防疫措施調整需謹慎，及經公共衞生評估。

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她稱，近日疫情有緩和，每日平均低於5宗，不明源頭個案平均亦達1、2宗，過去一月都曾現食肆及健身中心群組，惟經快速密集地追蹤，以及市民合作，成功壓制疫情蔓延，亦反映第四波控疫措施有成效，強調現時情況得來不易，呼籲公眾不應令之前功夫及努力前功盡廢，亦鼓勵更多市民打針。

她又引述，不同專家曾言現階段抗疫戰略性，雖未有條件大幅放寬社交距離措施及入境限制，籲公眾保持耐性，及堅持多一會，才可撲滅第4波疫情，致本地零確診，同時又籲公眾接種疫苗，令社會形成保護網或稱為群體免疫。

因應健身室群組爆疫，港府早前收緊健身室防疫措施：

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責任編輯：陳正怡