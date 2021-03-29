【疫苗接種】陳肇始：擬將疫苗接種納入防疫措施　如已接種兩劑逾14天可取代定期檢測

▲ 食衞局局長陳肇始今日見記者交代最新防疫措施。（經濟日報資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府須暫停有關復必泰接種計劃。食衞局局長陳肇始形容，全球疫情嚴竣，惟隨疫苗接種計劃開展，將成抗疫政策契機，如有相當比例人口接種可達群體免疫，港府稍後會將已完成接種疫苗者，或接種第二劑疫苗後已過14天的人士，納入防疫抗疫措施，以鼓勵公眾接種疫苗。

陳肇始稱，現時現時晚市堂食或表到處所員工，需每隔14天進行檢測，如有關人士已接種疫苗，應可提供相當保護，日後如處所員工已接種疫苗，或接種第二劑疫苗後已過14天，就可毋需定期檢測。

同樣情況亦適用於學校教職員及建築業界，如教職員或建築業界人士已接種疫苗，或接種第二劑疫苗後已過14天，就可取代定期檢測，相關政策局稍後亦會公布有關詳情。

陳肇始表示，如已接種疫苗，互相之間將成保護氣泡，亦可考慮放寬探訪限制，包括醫院及院舍，當中以公立醫院探訪者如同日獲快速抗原測試為陰性就可探訪，醫管局現正研究當中細節。

她重申，現時屬本港疫情關鍵時刻，不可有一絲鬆懈，強調疫苗愈多人接種、成效愈大，社區出現保護網及群體免疫。

至於BioNTech「復必泰」疫苗，陳肇始稱，復星及德國BioNTech日前已確認有關包裝瘕疵與疫苗安全性無關，而未來一周將有最後調查報告，希望可於短期內恢復接種。

港府上周六(27日)接獲復星提交的初步調查結果，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素；又不排除有關情況是由長途運輸過程中環境因素所引致。詳情請見【下一頁】

復星醫藥昨日回覆TOPick時指，藥廠正評估運送另一批疫苗供應港澳地區。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡