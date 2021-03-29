【不明源頭】1宗源頭不明個案涉浸大22歲社會科學院學生　居富景花園7座曾教小朋友踢球

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（29日）新增8宗確診個案，7宗為輸入個案，1宗本地源頭不明個案；今日另有4至5宗初步確診個案，暫沒有源頭不明初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者交代最新疫情。

DSE2021試場防疫措施：

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1宗本地源頭不明個案，確診病人為一名22歲浸會大學社會科學院學生，家住富景花園7座，前日初步確診新冠肺炎，3月25日出現病徵，26日接受檢測。該名學生於本月18日及22日到訪九龍塘校園，分別在李兆基傳理視藝樓109室（CVA109）、善衡校園呂明才中心512室（LMC512）上課，以及曾到訪校園教學及行政大樓，曾到訪三幢大廈的人士須接受強制檢測，該學生在校園逗留期間都有佩戴口罩，惟課堂中有小組討論環節，互動性高，故鄰坐同學須接受檢疫。

患者曾於21日在維多利亞公園教導小朋友踢球，期間有佩戴口罩，曾與患者接觸的3位教練和12位小朋友須接受檢疫；23日亦曾與1位朋友在小西灣綜合大樓打羽毛球，該友人同須接受檢疫。另曾在3月25日與家人在小西灣藍灣半島翠河餐廳用膳；3月26日曾與一名學生私人補習，該名學生與同場家人須接受檢疫。

張竹君指，另有約4宗初步確診個案，大部分屬輸入個案，暫時未有源頭不明的初步確診個案。

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記者：陳麗娜