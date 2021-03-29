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【旅遊氣泡】政府正與新加坡商討重啟旅遊氣泡　建議港人參與出行前要接種疫苗

社會 16:10 2021/03/29

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

商務及經濟發展局局長邱騰華。（梁偉榮攝）

香港與新加坡原定去年11月建立的「航空旅遊氣泡」，但因本港爆發第四波新冠肺炎疫情被迫暫緩。事隔4個多月，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，由於近日疫情管控條件改善，目前7天平均無源頭個案數字，低於溶斷機制設定5宗的條件，已與新加坡政府商討重啟細節。他又指，本港具備條件安排足夠疫苗讓市民接種，已向新加坡提出建議參與旅遊氣泡的港人，出行時應該要先接種2劑疫苗，14天後就可以出行，作為額外保障，仍有待對方回覆，又相信這是全球的趨勢。

邱騰華又指，早前亦與逾10個國家探討旅遊氣泡安排，今日政府亦會去信部分國家，包括日本、南韓、泰國、越南、澳洲和紐西蘭，若當地疫情相對有進展時，會重新與她們探討，具體情況亦要視乎兩地而定。

他形容，旅遊氣泡猶如兩地的保護膜，因此本港與其他地方建立旅遊氣泡時｜必須有幾個基本條件，包括兩地疫情防控安心、往來人士必須出行前沒有離開出發地14至21天，以及兩地雙重檢測和專屬航班，兩地人士會較安心進行往來。

問及旅遊氣泡下的認可疫苗，邱騰華指，當疫苗接種在全球開始普及時，很多地方會以有關方式作為重開旅遊的基礎，亦相信每個地方政府和衞生當局會有一套認可標準，會尊重對方，其後與其他地方商討，會了解對方會否將疫苗接種，作為氣泡起步的先決條件。

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記者：陳子謙

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