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【智叔病逝】陳敏兒平靜面對丈夫離世　發哥悼念故友盼敏兒堅強走下去

娛樂 16:00 2021/03/29

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陳敏兒表示心情已平復。

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在昨晚（3月28日）離世，終年66歲。跟智叔共度人生40年的太太陳敏兒，自丈夫過身後後，今日在家中寓所出外，雖然有多家傳媒欲採訪，陳敏兒表現冷靜，並駕車接載女友人離家。

【智叔病逝】馮德倫蘇玉華等悼念廖啟智 郭富城：一位謙謙君子

廖啟智遺孀陳敏兒今早約11時多離開火炭寓所，之後駕車到附近屋苑接載女友人，之後前往西貢一間高爾夫球會。

據現場所見，歷喪夫之痛的陳敏兒，穿著簡約，圍上白色頸巾，戴著黑框眼鏡及口罩，雖有倦態，但表現冷靜，當時並沒有回應記者慰問。

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被問到是否選址於俱樂部作為智叔追思會場地，陳敏兒否認，她亦指自己「心情ok」，同時叫傳媒快去吃午飯。其後敏兒再前往佐敦一幢商業大廈，但也否認是辦理智叔後事。

發哥為好友過身感痛心

廖啟智和陳敏兒夫婦同往基督教徒，二人於2002年便是在清水灣鄉村俱樂部養龜池舉行基督教浸禮，並由牧師、親友及教友見證。

而智叔離世，不少圈中人紛作悼念，常結伴行山的發哥周潤發，據知今早才由發嫂口中知道好友離世，並向傳媒表達心情，稱：「永遠的懷念，祝願智哥一路好走，敏兒要堅強面對將來。」

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智叔去年12月發覺進食時有胃脹感覺，後經檢查時證實確診胃癌，自智叔知道患癌後，陳敏兒一直用心照料丈夫，早前她在醫探探望智叔，便指煲了白粥給丈夫食，又指智叔很配合醫生治療，醫生更讚智叔是A+級好病人，可是最終智叔仍不離病魔離世。

撰文 : TOPick柴犬出動

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