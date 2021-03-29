【山泥傾瀉】本港去年接214宗報告按年多逾6成 政府研首用無人機播種助天然山坡回復「靚樣」

▲ 土力工程處正研究利用無人機在空中播種，加快植被重生，以助山泥傾瀉殘痕回復自然外貌。（陳靜儀攝）

本港去年接獲214宗山泥傾瀉事故報告，按年增加逾6成，無人傷亡。山泥傾瀉亦影響天然山坡外觀，土力工程處擬使用無人機在空中播種以加快植被重生，為天然山坡回復「靚樣」，正展開為期3年的研究，選址新界3處進行。

土木工程拓展署土力工程處今日（29日）公布，今年3月開始研究首度利用無人機在空中播種，加快植被重生，以助山泥傾瀉殘痕回復自然外貌。研究會為期3年，選址打石湖村、粉錦公路及石崗進行，處方將檢視研究結果再作進一步安排。

土力工程處總土力工程師／斜坡安全陳惠蓮解釋，天然山坡山泥傾瀉殘痕若依靠大自然修復，受環境、氣候的因素影響，回復自然外觀一般需時較長，可能需時至少10年。

她同時提及，人工修復植被工程施工複雜，需要搭建大量工作平台及通道，耗時亦以年計，加上工程費用昂貴、施工時間較長，所牽涉的人力、物力都較大，處方因此研究以無人機作為人工媒介，希望縮短播種時間及修復程序。

陳惠蓮介紹稱，以100平方米的範圍為例，處方租用的無人機，每次可於一日內完成播種，連同租用、操控及行政等費用，每次行動約需1萬至2萬元，處方會於每年3至5月期間播種。

▲ 土力工程處公布，本港去年接獲214宗山泥傾瀉事故報告，按年多逾6成。（陳靜儀攝）

此外，土力工程處公布，本港去年接獲214宗山泥傾瀉事故報告，較前年的131宗增加逾6成，超過7成事故影響建築物、寮屋、道路、行人路、小徑及通道等。

署方指，天文台分別在去年6月初及8月中曾發出山泥傾瀉警告，生效時間分別為36小時及10小時，共收到23宗山泥傾瀉事故報告，無人傷亡，包括梅窩東坑尾村一幅約12立方米的山泥塌下，居民需疏散；西貢山寮下路約88立方米山泥塌下，擊毀3輛停泊斜坡下方的私家車等。

土力工程處副處長（港島）張秉業表示，本港超過6成土地為天然山坡，有6萬個人造斜坡，天氣易受華南低壓糟及颱風影響，香港山泥傾瀉不可能是零風險。

他說，處方擔心未來極端天氣對山泥傾瀉帶來的風險增加，會持續強化斜坡、提升政府緊急應變能力等，包括每年為30幅天然山坡進行風險緩減工程、鞏固150幅政府人造斜坡、為100幅私人斜坡進行安全篩選等；亦會研發「智能泥石霸」偵察山泥偵瀉事故、透過人工智能辨識天然山坡山泥傾瀉。

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記者：陳曉瑩