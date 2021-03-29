【新冠肺炎】新增8宗確診個案　包括1宗本地源頭不明感染

▲ 源頭不明感染個案涉及一名22歲浸大男學生。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（29日）新增8宗確診個案，7宗為輸入個案，1宗本地源頭不明個案，涉及一名浸大男學生；今日另有4至5宗初步確診個案，暫沒有源頭不明初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席疫情記者會，交代詳情。

本地源頭不明個案涉及一名22歲浸大男學生，他居於富景花園。詳情即看：【下一頁】

北大嶼山醫院香港感染控制中心一名染變種病毒的女病人曾與4名患者同一病格，當局為4人作基因排序後，發現3人沒染變種病毒，另1人因病毒量太低而無法做基因排序。詳情即看：【下一頁】

食衞局局長陳肇始宣布，本周四（4月1日）起，公眾私人泳池於遵守一系列防疫措施下可重開，康文署泳灘亦會重開；而戲院、表演場地及兩個主題公園，容納人數可提升至75%，惟仍需遵守防疫措施。詳情即看：【下一頁】

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同場加映，嬰幼兒常患玫瑰疹可發燒數日，由兒科醫生拆解病徵與水痘、麻疹分別：

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記者：郭詩詩