【牙骹痛】 25歲女子牙骹痛張不了口用飲管飲奶代替進食　港大牙醫學院拆解治療方法

▲ 港大牙醫學院口腔頜面外科臨床助理教授李廸信（左）。

牙骹痛隨時影響進食和說話！TOPick診症室今集請來港大牙醫學院口腔頜面外科臨床助理教授李廸信，講解牙骹痛的成因和治療方法。他表示牙骹痛一般是骹位或是肌肉問題，前者基於軟骨移位引致，有機會因不正常的磨損，導致痛楚出現；後者則是勞損引起，經常咀嚼口香糖、進食，或是生活緊張習慣咬緊牙關和磨牙，都會導致牙骹痛。

一名25歲女患者，於2018年開始出現顳顎關節的病徵，在進食硬麵包期間牙骹突然卡住並感疼痛，嘴巴開口幅度連牙刷也不能放進口腔，只能用飲管飲奶昔代替進食。由於身處外國，只服用了處方的消炎止痛藥，並減少進食堅硬食物，痛症略為減少，但未能開口的情況會斷續出現。

患者約大半年後回港到口腔頜面外科求診，醫生處方藥物外，並為她製作牙膠讓她在睡覺時配戴，以紓緩對牙骹造成的壓力。但因疼症和「卡牙骹」的情況持續，數月後進行了俗稱「洗牙骹」的關節沖洗術。術後一兩星期只能食流質和柔軟食物，但後期情況有明顯改善，雖然開合時有時候仍然有卡卡聲，但至今甚少再出現因牙骹卡住而未能張開口的情況。

港大牙醫學院口腔頜面外科臨床助理教授李廸信指出牙骹痛問題常見，如果只屬骹位問題，開合嘴巴時可能會發出「咔咔聲」，亦不能張開太大，部份人每次開合會伴隨着感到痛楚。另外，如屬肌肉問題，一般會影響咀嚼肌和顳肌，部份人張開口時會覺得崩緊，甚至會出現頭痛，嚴重的情況下患者即使沒有開合嘴巴，都會感到少許痛楚。

至於關節沖洗術適合服藥、配戴牙膠後仍未見好轉的患者，李廸信指出該治療方法屬簡單的微創程序，過程只需15至20分鐘，了解更多有關牙骹痛的症狀及治療方法，密切留意4月12日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜