【M+展品爭議】館方指剔除涉違法作品需經獨立程序處理　劉國勳冀博物館學到一課

▲ （林曉君攝）

M+博物館表明，並無計劃將艾未未具爭議作品在開幕展中展出，立法會「監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會」主席劉國勳指，今日視察時曾詢問會否徹底註銷，或直接由館藏中剔除涉嫌違法作品，他引述西九文化管理局回覆稱，須經過獨立程序處理。他希望博物館能在是次爭議中「學到一課」，虛心聆聽社會意見。

委員周浩鼎則希望，局方日後加強相關的審查，確保將來的展品一定不會違反港區國安法，又強調前期把關更重要，認為在採購時和接受捐贈時，已要進行審查，他引述局方指，如發現捐贈作品中有違法作品，會拒收相關作品。

至於由誰進行審查，新民黨立法會議員容海恩引述西九文化區管理局董事局主席唐英年指，將交給館藏委員會，以專業眼光、專業角度去審視藝術品的藝術價值。她又指，參觀過程中了解到，現時博物館並非全部藏品都有收藏政策的書面陳述，資料亦只供館藏小組内部審視，但她認爲，藏品問題得到公衆高度關注，認為管理局應該重新檢視現時做法。

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記者：林曉君