【抵港檢疫】港府取消英國禁止登機來港安排　4月下旬安排航班接載當地港人返港

▲ 食衞局局長陳肇始形容，本地疫情現時正處於關鍵時期。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有見回落，現時的社交距離防疫措施將於本周四屆滿，食衞局局長陳肇始、商經局局長邱騰華及民政事務局局長徐英偉見記者，交代最新社交距離措施。

食衞局局長陳肇始形容，本地疫情現時正處於關鍵時期，而新變種病毒的輸入風險，將成疫情反彈隱憂，港府需持續按不同地方的風險，嚴格執行外防輸入措施。

她提到，現時禁止登機或檢疫對海外港人回港行程造成一定影響，港府將按不同地區的疫情發展作出評估，並實施適用於不同地區的登機檢疫安排。

現時登機前21日內曾訪英國者不獲准來港，惟考慮到英國確診數有跌及當地接種疫苗的進度，港府認為可取消登機限制，以確保港人有序返港，以控制感染風險。當局將與航空公司商討，4月下旬可以指定航班接載當地港人直接回港，抵港後亦需集中於指定酒店檢疫21天，包括需於第7、12及19天檢測待行，當局稍後公布更多細節。

陳肇始亦提到，低風險地區人士的香港人或非香港人，抵港後檢疫安定由現時21天減至14天，外加7天自我監測，及抵港第19天強制檢測；初步澳洲、紐西蘭及新加坡列為低風險地區，因應當地疫情已穩定，適度放寬限制，予本港逐步與海外恢復社交往來，以便日後商討旅遊氣泡。

至於高風險地區抵港仍需檢疫21天，中風險地區抵港者如已接種疫苗，將會需於指定酒店檢疫14天，外加7天自我監測，及抵港第19天強制檢測；至於未接種者須於指定酒店檢疫21天，當局將視乎不同地區疫情轉變再作評估。

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責任編輯：陳正怡