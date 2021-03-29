【癌症殺手】女子面癱2年以為中風　耳痛求醫揭患腮腺癌：耳朵下方有腫塊

▲ 一名女子持續2年面癱，以為是中風，至耳痛求醫才揭發患的是腮腺癌。

台灣一名56歲女子突然面癱，右眼無法閉上，右邊面部不能動，嘴歪眼斜的情況持續兩年，一度以為中風，當作顏面神經麻痺處理，惟求醫多時未見好轉。至最近耳痛求醫，她被確診患上腮腺癌，需做手術切除。

台灣衞生福利部彰化醫院上周四（25日）分享一宗病例，彰化縣一名56歲張姓女子在2年前右臉半癱，起初她以為中風，求醫時亦一直被當作顏面神經麻痺治療，惟醫治2年也未康復。至2個月前耳朵疼痛到彰化醫院求診，她被確診患上腮腺癌，顏面神經麻痺是腮腺腫瘤引發的症狀。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方醫生指出，張女士右耳並無發炎或異常情況，但其右耳下方有硬塊，經檢查後發現為一個約3.5cm大的惡性腫瘤，未有轉移情況。及後做手術切除腫瘤，期間發現她顏面神經因長期受壓迫，已無法恢復。最終，因要把癌細胞清除乾淨，除了腫瘤，右腮腺及面部神經也須一併清除。手術後，張女士需接受輔助性放射線治療及化學治療。

許醫生指出，「腮腺」位於耳朵下方，屬於一種唾液腺，會分泌大量的唾液到口腔，以幫助食物攪拌、消化。兒童腮腺易受病毒感染致發炎腫大，俗稱「豬頭皮」。顏面神經經過腮腺，負責控制額頭、眼部、臉頰、嘴角及下巴肌肉的收縮。若腮腺腫瘤大至壓迫或損害顏面神經，就會導致面部失調。

他指出，若張女士早些發現患癌，有機會保留顏面神經後，才切除腫瘤。惟她發現時已太遲，腫瘤被顏面神經損害，因而未能保留。許醫生表示，腮腺腫瘤約80%機會為良性，20%為惡性。若發現耳朵下方有腫塊，並出現顏面神經麻痺的情況，建議立即求醫檢查。

何謂面癱？

註冊物理治療師陳啟泰曾受訪表示，俗稱面癱的顏面神經麻痺（Facial Nerve）是腦幹分支出來的第七對神經綫，它負責控制面部肌肉，當這條神經綫受攻擊或被破壞，造成顏面神經麻痺，無法向面部肌肉發訊號。

面癱發病成因不明確，患者的一側面部肌肉癱瘓，未能如常做出不同的表情，如皺眉、蹙額、眨眼、微笑等，兩邊面也不對稱。受影響功能包括：眼睛乾澀、舌頭麻木，味覺下降、飲水時會漏水、咀嚼困難、耳朵下後方的乳突處疼痛。

當神經綫受損後，經過長時間會自動復元，輕微者在3周內面部功能回復正常，亦有些人要1個月後才逐漸康復，而且不一定百分百痊癒。如患者經過醫生檢查後確診，有機會被處方消炎藥、抗病毒藥，幫助神經綫消腫。

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責任編輯：羅嘉欣