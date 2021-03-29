【兩台大戰】譚詠麟讚姜濤回應惡搞夠得體　有意帶MIRROR上TVB：良性切磋

▲ 譚校長讚姜濤夠大方得體。

TVB早前於記招安排藝人鄧智堅自稱「薑蓉」惡搞人氣男團MIRROR成員姜濤，並在台上被馮盈盈、林盛斌喝鬧，隨即惹來批評。而姜濤現身活動時大方稱，林盛斌等無需道歉，並反過來為粉絲的激動行為致歉。

姜濤的回應不但獲網民讚大方得體外，連「樂壇校長」譚詠麟也發文力讚這位後輩。

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▲ 譚校長聲言邀MIRROR亮相聲甍。

譚詠麟讚姜濤

「薑蓉事件」後，眾「薑糖」早前紛紛到馮盈盈、林盛斌等人的社交平台留言代還擊，同時在網上亦引起討論，大多網民指TVB今次處理不當。不過經姜濤、花姐的大方回應後，事件算是告一段落。

而人稱「譚校長」的譚詠麟亦於微博發文，他貼出「薑蓉」事件的報道，並讚姜濤有氣量：「少見的年輕一代藝人回答得那麼大方得體有氣量及風度，大事化小、小事化無。經理人花姐教得好，加油！有機會帶Mirror上去聲夢交流下，大家良性切磋百花齊放重振昔日香港樂壇！」

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▲ MIRROR經理人花姐。

邀MIRROR亮《聲夢傳奇》

自從曾志偉以擔任副總經理身份回巢TVB，主理綜藝和音樂製作後，志偉大展拳腳，立即成功令TVB與三大唱片破冰，而TVB亦將推出大堆節目。

其實一直有傳譚校長對好友曾志偉提出不少改革TVB綜藝節目的意見，更出手拉攏兼籌劃重量級人馬登場大台的新節目《開心大綜藝》。而校長今次不但讚姜濤有風度，更「誠邀」MIRROR亮相《聲夢傳奇》切磋交流。

在過往的一台獨大下，TVB一直被指「排外」及「霸道」，不知今次志偉入主大台後，能否成功令兩台打破隔膜，促成互相合作。

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花姐姜濤被讚大方

於上周六（3月27日），MIRROR眾成員為他們演唱會開記招時，姜濤表示對於稱「姜蓉事件」感受稱：「沒覺得難受，也不覺得事件有不尊重成分。」

同時大方表示：「藝人表演都是為令大家開心，用輕鬆心態去看吧。相反，我很開心大家認識我。」姜濤稱或部份粉絲反應較激動，令到阿Bob要公開道歉，反而令他不好意思，更要代粉絲道歉。

至於經理人花姐指，覺得只是純粹惹笑︰「藝人以諷刺形式搞笑是平常事，而姜濤粉絲愛惜偶像，但我只覺得是搞笑，大家不用緊張。」二人的回應被指大方得體，姜濤被讚有大將之風。

同場加映：姜濤專訪