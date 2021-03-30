【STEM比賽】少年警訊辦中小學STEM創科大賽　設500個獎項贏取獎學金

▲ 少年警訊舉辦大型賽事「STEM-Up香港創新科技大賽」，學生需以實踐「智慧城市」為主題進行專題研究。（i-stock圖片）

為配合政府推動創科及STEM教育，少年警訊舉辦大型賽事「STEM-Up香港創新科技大賽」，旨在讓中小學生綜合運用STEM的知識和技能，就主題「智慧城市」四個範疇提出創新可行的方案，勝出者可獲獎學金、獎狀或獎盃，並有機會代表香港參加全國或國際賽事。

4個範疇打造「智慧城市」

少年警訊為配合STEM教育發展，推出「STEM-Up香港創新科技大賽」，賽事分為學習階段、共創與大賽階段，以及頒獎與展覽3個階段，藉以讓中小學生透過「智慧城市」的概念基礎，綜合運用STEM的知識和技能，就提升城市管理成效及改善市民生活素質為主題進行專題研究。

是次比賽主題為「智慧城市」，政府於去年12月推出的「香港智慧城巿藍圖2.0」下，有4個智慧範疇，包括「出行」、「生活」、「環境」及「經濟」，學生可按照以上範疇，發揮解難、邏輯推理能力及創意思維，提出創新可行的方案，以實踐「智慧城市」的概念。

▲ 「STEM-Up香港創新科技大賽」設有500個獎項。（少年警訊網頁截圖）

賽事設4個組別，分為初小組 （小一至小三）、高小組 （小四至小六）、初中組 （中一至中三）及高中組 （中四至中六）。賽事的獎項合共超過500個，各組別設冠、亞、季軍各一名，獎品包括獎學金、獎狀或獎盃。

而高小、初中及高中組別的冠、亞、季軍，可獲香港新一代文化協會取錄參與「創科M.A.S.T.E.R.培育課程」（高小組）或「未來科學家——良師啟導計劃」（初中組及高中組）；中學組得獎者更可獲邀參加「大灣區科技學習交流團」等活動。此外，所有參加者均獲由主辦機構頒發的証書。

賽事現已接受報名，可透過「STEM-Up香港創新科技大賽」網站報名，或填妥報名表格，以郵寄或親身到各區警署、灣仔告士打道123號少年警訊組遞交；團體就可經學校或機構一併報名。5月31日將截止報名，7月31日截止遞交作品，8月至10月將會評審及公布得獎名單。

▲ 少年警訊推出全新流動應用程式JPC Mobile App。（少年警訊提供圖片）

少年警訊新App提供短片及課程

此外，少年警訊推出流動應用程式JPC Mobile App（簡稱JPC App），提供會員登記、活動報名、網上學習套件及奬賞計劃等功能的數碼平台，藉以加強與會員之間的互動。

程式已於2021年3月投入試驗運行階段，4月將正式推出，旨在提升少年警訊與青少年的互動及傳遞資訊。 任何6至25歲的青少年均可登記成為會員，登記成功後系統會發出SMS短訊通知其家長或監護人有關申請。

JPC App當中設有多媒體平台J Channel，提供不同類型的短片及線上課程，包括教育、STEM電子教室、守法意識、社會共融、理財等。短片並設有線上問答遊戲，滿分者可獲取會員積分 J Coins，換取不同豐富禮物。

STEM-Up香港創新科技大賽

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責任編輯︰林綺玲