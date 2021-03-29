【著數優惠】SOGO Rewards會員優惠　逾500個品牌優惠購物可享額外積分

崇光百貨於即日至4月5日期間隆重推出SOGO Rewards會員日春季活動，SOGO Rewards會員可獲逾500個國際品牌的精選折扣優惠及禮遇。

會員於活動期間，不論線上或線下購物均可享雙倍SOGO Rewards積分，指定品牌更可享高達20X合共積分；賺存指定積分可即時於SOGO Rewards手機應用程式兌換崇光購物禮券（每10,000積分可兌換$50崇光購物禮券）。

此外，SOGO Rewards會員日期間賺存滿指定基本積分更可自動參加大抽獎1次，有機會贏取高達1,000,000額外積分。

驚喜1：Double Happiness 大抽獎

SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店、尖沙咀店或崇光網上商店單一購物每賺存1,000基本積分，即可自動參加大抽獎 1 次，有機會贏取高達 1,000,000 額外積分（名額 10 名）。

驚喜2：會員凡購物均享雙倍積分，最高可享合共20X積分

SOGO Rewards 會員凡於崇光銅鑼灣店、尖沙咀店或崇光網上商店購物，均可享 2X 積分（基本積分+1倍額外積分）。同時，超過 300 個品牌更提供額外 SOGO Rewards 積分優惠：

- 高達 20X 積分

▪ 國際精品：Bao Bao Issey Miyake 及 Pleats Please Issey Miyake

▪ 香水品牌：Aramis、DKNY、Moschino 及 Versace 等

▪ 護膚美妝：Elizabeth Arden、philosophy 及 Leonor Greyl

▪ 服飾品牌：Daks、Gay Giano、Hom、INNIU 及 welovemonster等

▪ 家居用品：JVG 及 Tanita 等

- 高達 14X 積分

▪ 國際精品：Alexander McQueen、Balenciaga、Chloé、Coach、Kenzo、Marc Jacobs、

Michael Kors 及 Saint Laurent

▪ 護膚美妝：HABA 及 Aveda

▪ 其他：日本茶專櫃 chagama、美食 Frantz、Luna Cake 及玖子貴等

- 高達 10X 積分

▪ 護膚美妝：Bobbi Brown、Givenchy、M.A.C、Clinique 及 Sofina等

驚喜3：新登記會員可獲Double迎新積分。

SOGO Rewards 會員日期內，成功新登記成為 SOGO Rewards 會員兼單一購物滿$1,000，即可尊享雙倍迎新積分。

驚喜 4：春日換購樂

推廣期內，SOGO Rewards 會員於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店即日累積購物每滿$1,200，即可於銅鑼灣店的 SOGO CLUB 16/F 及尖沙咀店 G/F 寢具部，以會員尊享價換購特選貨品 1 份。超過 50 款家居用品、廚具、電器及美食等任君選擇，數量有限，售完即止。每人每日/每組發票/每個會員號碼只可換購同一貨品1份及最多5件貨品。

此外，會員於尖沙咀店購物滿指定金額，可尊享以下禮遇*：

- 即日單一購物滿淨值$300，即可獲贈本高砂屋年輪曲奇 1 份。

- 即日累積購物滿淨值$1,000（最多 2 張發票），即可獲贈 agnès b. CAFÉ $30 現金券1張

（*每人每日/每組發票/每個會員號碼最多可換領禮品各 1 份）。

驚喜5：逾500個國際知名品牌精選優惠

除積分奬賞，SOGO Rewards 會員日期間亦為顧客呈獻獨家貨品及精選購物禮遇，部分優惠貨品。詳請參閱崇光網站。