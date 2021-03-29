【滴露抹碗】僱主一家連月肚痛不適　揭外傭好心做壞事用滴露消毒碗筷

▲ 僱主一家連月肚痛不適，揭發家中外傭用滴露消毒碗筷。

新冠肺炎疫情持續，人人都更注重衞生。但有網民就分享，家中外傭錯誤使用滴露消毒碗筷，令全家連月肚痛不適。滴露官方提醒，滴露消毒藥水只供外用，絕不能以開水作稀釋飲用或稀釋做搓手液。如誤用消毒液浸泡餐具，需用餐具洗滌劑清洗餐具，並用清水洗淨。

有網民昨日在香港討論區，以「我個外傭好心做壞事！原來佢一直用滴露抹碗筷」為題發帖文指，近2個月全家連同外傭整天肚痛不適，懷疑是家中廚房不乾淨所致。之後事主在家中發現有隻碗殘留少許淡黃色污漬，詢問外傭得知並非污垢，而是她用了「滴露」消毒液抹碗筷。事主憶述外傭姐姐的說話：

佢話佢想乾淨啲，知道酒精可以直接抹碗筷，所以就用左（咗）滴露抹！但！滴露成分唔係酒精！所以我地呢排都食緊啲有刺激性和腐蝕性嘅對氯間二甲苯酚！

雖然字裡行間感覺無奈，但事主其實沒有責怪外傭：「我個外傭姐姐其實對我地真係好好，但大家都要小心外傭姐姐有時真係唔了解依啲消毒知識！」最後，他又提醒網友可以問問家中外傭有否這種習慣。

事件引起網民熱烈議論，即睇：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港大學化學系博士K Kwong也曾分享消毒劑安全使用指南，指出滴露含極高毒性，必須稀釋至0.25%以下才可安全使用。由於一般產品為5%，故通常以1：20比例稀釋，他提醒稀釋後應立即使用，否則會產生沉澱，未能有效殺滅細菌病毒。

據滴露官方介紹，消毒藥水有3大正確用途，當中包括衣物消毒、清潔家居及洗澡，所用份量亦各有不同：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據滴露內地官網指，不建議消毒液產品用於餐具水果消毒；若誤用消毒液浸泡餐具，建議用餐具洗滌劑清洗，並用清水沖洗乾淨。

同場加映：【活得健康啲】漂白水1:99不是用瓶蓋量度 善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

新冠肺炎疫情持續，市民也勤於清潔家居，不少人會經常使用漂白水消毒。但使用稀釋漂白水時，何時用1 比 99，何時用1 比 49，比例如何拿捏？漂白水也會過期？可以用樽蓋份量開漂白水？消委會列出10個貼士，教大家如何使用及保存家用漂白水。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣