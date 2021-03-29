  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】變種病毒病人曾與4患者同一病格　醫管局：3人沒染變種病毒1人病毒量太低

社會 17:00 2021/03/29

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生（右）。(梁偉榮攝)

醫管局昨日（28日）通報，北大嶼山醫院香港感染控制中心上周五誤將一名需獨立隔離以進行病毒基因排序的輸入個案，安排與4名其他確診者一同隔離，事隔20分鐘後，才發現該輸入個案的45歲女病人，其基因排序測試尚未有結果，即時將該病人轉到另一病格獨立隔離，而翌早的基因排序測試結果，證實該女病人對變異病毒株N501Y呈陽性反應。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（29日）於疫情記者會上表示，該名45歲女病人屬輸入個案，按既定程序需接受獨立隔離，以等候覆檢及基因排序測試結果，不過因當中有程序出錯，導致短暫時間被安排與其他病人接受隔離。她指出，病人的CT值約為30，體內亦有抗體。

不過院方為審慎起見，為曾同住20分鐘的4名病人作基因排序檢測，當中3人是沒有變異病毒株，另一人的病毒量太低，無法做基因排序。醫院正為病人安排出院。

至於被問院方為何會出錯，她指出因當中有程序出錯，院方得知後已立即將她調回獨立病格。她提到，病人期間未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，而病床之間亦有布簾分隔，相信其他病人受感染的風險很低，並強調醫院會檢視有關程序，避免事件再次出現。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【防疫措施】政府宣布周四起重開泳池泳灘　戲院入座人數可增至75%
今日 15:47
【防疫措施】政府宣布周四起重開泳池泳灘　戲院入座人數可增至75%
【不明源頭】1宗源頭不明個案涉浸大22歲社會科學院學生　居富景花園7座曾教小朋友踢球
今日 16:38
【不明源頭】1宗源頭不明個案涉浸大22歲社會科學院學生　居富景花園7座曾教小朋友踢球
【新冠肺炎】新增8宗確診個案　包括1宗本地源頭不明感染
今日 16:32
【新冠肺炎】新增8宗確診個案　包括1宗本地源頭不明感染
疫情 酒店 庾慧玲 北大嶼山醫院 行政 大嶼山 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
16:24 2021/03/28
【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
21:58 2021/03/28
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線