【新冠肺炎】變種病毒病人曾與4患者同一病格　醫管局：3人沒染變種病毒1人病毒量太低

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生（右）。(梁偉榮攝)

醫管局昨日（28日）通報，北大嶼山醫院香港感染控制中心上周五誤將一名需獨立隔離以進行病毒基因排序的輸入個案，安排與4名其他確診者一同隔離，事隔20分鐘後，才發現該輸入個案的45歲女病人，其基因排序測試尚未有結果，即時將該病人轉到另一病格獨立隔離，而翌早的基因排序測試結果，證實該女病人對變異病毒株N501Y呈陽性反應。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（29日）於疫情記者會上表示，該名45歲女病人屬輸入個案，按既定程序需接受獨立隔離，以等候覆檢及基因排序測試結果，不過因當中有程序出錯，導致短暫時間被安排與其他病人接受隔離。她指出，病人的CT值約為30，體內亦有抗體。

不過院方為審慎起見，為曾同住20分鐘的4名病人作基因排序檢測，當中3人是沒有變異病毒株，另一人的病毒量太低，無法做基因排序。醫院正為病人安排出院。

至於被問院方為何會出錯，她指出因當中有程序出錯，院方得知後已立即將她調回獨立病格。她提到，病人期間未曾離開病床，亦沒有接觸另外四名病人，而病床之間亦有布簾分隔，相信其他病人受感染的風險很低，並強調醫院會檢視有關程序，避免事件再次出現。

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記者：郭詩詩