【二次人生】陳健安首唱電影主題曲　On仔憶曾為音樂放棄足球夢

▲ 胡子彤演出《二次人生》。

勵志電影《二次人生》同名主題曲由 C AllStar成員陳健安主唱，戴偉作曲、編曲及監製，林寶填詞。影迷除感受到電影中的勵志元素外，也追問預告中的一段歌曲是由誰主唱，而On仔亦有對網民作回應。

陳健安在社交媒體貼出一段影片，說到：「有冇諗過如果呢個宇宙有《二次人生》? 你會點過你嘅《二次人生》? 留言話俾我知。」

今日電影公司終於釋由陳健安主唱電影《二次人生》的主題曲。歌詞中的勵志金句處處，「一生歡呼⼀次 到最後」，呼應電影《二次人生》的訊息「總要為自己人生歡呼一次！」在預告中出現過的歌詞「天生輸家這定義」，也對應著電影中角色李志行 （胡子彤飾） 和 黃Sir（譚耀文飾） 的困境。

▲ On仔回應影迷疑問。

主題曲《二次人生》作曲、編曲及監製戴偉表示，寫這首歌時正值香港遇上困難，藉此歌鼓勵大家和自己：「寫這首歌時香港正遇上很多困難，自己心情也很低落。提不起勁去創作，我會去跑步提振士氣...直到一天腦袋裏響起第一句旋律和畫面『預了再跌倒，.....起步』向前跑的時候預了會不停跌倒，預了要從頭起步。就是這一句令我很有衝動想繼續完成這首歌。希望借此鼓勵自己亦鼓勵大家，振作！！振作！！」

▲ 《二次人生》

陳健安表示：「第一次參與演繹電影主題曲，聽到監制戴偉Demo已經感動到眼濕濕。記得在錄音室看電影畫面，一邊看演員們神情動作，一邊錄，情緒更直接更真實。加上電影情節令我想起自己放棄第一個足球夢，追逐音樂夢的經歷，統統將感受放咗入歌中。」