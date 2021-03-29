  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二次人生】陳健安首唱電影主題曲　On仔憶曾為音樂放棄足球夢

娛樂 17:08 2021/03/29

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

胡子彤演出《二次人生》。

勵志電影《二次人生》同名主題曲由 C AllStar成員陳健安主唱，戴偉作曲、編曲及監製，林寶填詞。影迷除感受到電影中的勵志元素外，也追問預告中的一段歌曲是由誰主唱，而On仔亦有對網民作回應。

陳健安在社交媒體貼出一段影片，說到：「有冇諗過如果呢個宇宙有《二次人生》? 你會點過你嘅《二次人生》? 留言話俾我知。」

今日電影公司終於釋由陳健安主唱電影《二次人生》的主題曲。歌詞中的勵志金句處處，「一生歡呼⼀次 到最後」，呼應電影《二次人生》的訊息「總要為自己人生歡呼一次！」在預告中出現過的歌詞「天生輸家這定義」，也對應著電影中角色李志行 （胡子彤飾） 和 黃Sir（譚耀文飾） 的困境。

On仔回應影迷疑問。

主題曲《二次人生》作曲、編曲及監製戴偉表示，寫這首歌時正值香港遇上困難，藉此歌鼓勵大家和自己：「寫這首歌時香港正遇上很多困難，自己心情也很低落。提不起勁去創作，我會去跑步提振士氣...直到一天腦袋裏響起第一句旋律和畫面『預了再跌倒，.....起步』向前跑的時候預了會不停跌倒，預了要從頭起步。就是這一句令我很有衝動想繼續完成這首歌。希望借此鼓勵自己亦鼓勵大家，振作！！振作！！」

《二次人生》

陳健安表示：「第一次參與演繹電影主題曲，聽到監制戴偉Demo已經感動到眼濕濕。記得在錄音室看電影畫面，一邊看演員們神情動作，一邊錄，情緒更直接更真實。加上電影情節令我想起自己放棄第一個足球夢，追逐音樂夢的經歷，統統將感受放咗入歌中。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【二次人生】胡子彤+譚耀文新片巴塞隆拿首映　導演何力恒：疫情下為港人打氣
18:06 2020/11/03
【二次人生】胡子彤+譚耀文新片巴塞隆拿首映　導演何力恒：疫情下為港人打氣
古天樂《真‧三國無双》4月底上映　Netflix破華語片紀錄價購全球版權
16:01 2021/03/26
古天樂《真‧三國無双》4月底上映　Netflix破華語片紀錄價購全球版權
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
今日 11:36
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
電影 胡子彤 譚耀文 陳健安 演員 足球 音樂

最高瀏覽

【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
16:24 2021/03/28
【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
21:58 2021/03/28
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線