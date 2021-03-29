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【阻差脫罪】被指阻擋警員追截疑犯　區議員黃學禮阻差辦公脫罪

社會 17:07 2021/03/29

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黃學禮被裁定阻差辦公罪名不成立。王仁昌攝

沙田區議會副主席黃學禮涉於2019年8月晚上，在長沙灣政府合署外用身體阻擋警員追截1名涉向警方射彈珠的疑犯，黃否認阻差辦公罪，經審訊後今（29日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指，追捕疑犯的警員A在新聞片段中未能認出疑犯，若被告未曾回頭望向後方，被告背著大背囊，的確有可能碰巧阻擋到A，裁判官認為控方並未能舉證至毫無合理疑點。

黃學禮（28歲）早前被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員。控罪指，被告於2019年8月7日，長沙灣政府合署外阻礙執行職責的警員A。

裁決官今裁決時指，控方案情指案發當晚欽洲街與長沙灣道有警民對峙，1名總督察遭人用彈珠射傷，警員A供稱警方作驅散期間，他追捕射彈珠的疑犯，兩人在長沙灣道追逐，被告一度與疑犯平排跑，被告及後用手推了疑犯背部及叫嚷「走呀」，其後被告減速、停下，並用身體左背部阻擋他前進。

裁判官續指，辯方在審訊中播放1段新聞片段，片段中警員A追著被告跑，惟片段中未有拍攝到上述疑犯，而當辯方向A問及，片中1名短褲男子是否即A原本追捕的疑犯，A回應指不肯定。

裁判官指，A供稱自己未有留意被告曾否回頭看自己，因案發時全情貫注追捕疑犯，惟A卻無法肯定該短褲男子是否他追捕的疑犯，而且片段亦沒有拍攝到被告與上述疑犯平排跑的過程。

裁判官續指，控方亦傳召了其他警員證人，有證人稱被告當時曲起手臂阻擋A，亦有證人稱被告阻擋了A奔跑路線，及被告曾與疑犯談話，惟裁判官觀看辯方片段後，不接納有關證供，僅接納被告有用手推疑犯背部。

裁判官指，如果被告當時並未曾回頭望後方，考慮到被告當時背著大背囊，的確有可能碰巧阻擋到A。由於控方未能舉證至毫無合理疑點，裁判官逐裁定被告罪名不成立；辯方沒有訟費申請。

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記者：王仁昌

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