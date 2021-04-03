【親子好去處】親子共讀寓學英文於遊戲　設繪本主題活動STEAM工作坊　

▲ 英語教育機構D Mind Education將在K11 MUSEA舉辦親子共讀活動，有興趣的家長不要錯過。（iStock圖片）

為響應世界閲讀日，英語教育機構「D Mind Education」在K11 MUSEA舉辦「The Magic Maker of Oz 魔法故事之旅」親子共讀活動，以幼兒的角度，將經典童話故事《綠野仙蹤》重現小朋友眼前，適合一家大細參與。同場亦設STEAM工作坊，教導小朋友們製作熱氣球，有興趣的家長記得帶小朋友參加！

寓學習於遊戲

閲讀習慣需要從小培養。D Mind Education的資深教育工作者將透過一系列遊戲，介紹《綠野仙蹤》改編繪本「The Magic Maker of Oz」的故事内容，讓小朋友領閱讀及學英文的樂趣，從小愛上學習。

▲ 活動將透過遊戲介紹《綠葉仙蹤》改編繪本「The Magic Maker of Oz」。（相片由主辦單位提供）

另外，活動亦設STEAM工作坊，讓孩子們運用科學知識，設計及製作「The Magic Maker of Oz」故事中主角的熱氣球，啟發他們對科學新知的興趣。

▲ 活動設STEAM工作坊，孩子可運用科學知識製作熱氣球。（相片由主辦單位提供）

免費講座推廣閲讀文化

為了進一步推廣閲讀文化， D Mind Education將邀請英語權威Professor David Crystal, 以及D Mind & the Prince繪本的多位作者分享《綠野仙蹤》、《仲夏夜之夢》 以及《愛麗絲夢遊仙境》等繪本的創作歷程，更會向家長傳授親子伴讀技巧！有興趣的家長可網上登記參加。

▲ 多位學者及作者將會出席免費網上分享會，傳授親子伴讀技巧。（相片由主辦單位提供）

適合1至3歲半小朋友參加

活動於4月17日至4月25日逢星期六、日舉行，適合1至3歲半的小朋友參加，D Mind & the Prince會員每位收費港幣150元；非會員則收費200元。費用包括「The Magic Maker of Oz」主題活動小書一本、30分鐘故事分享活動、30分鐘STEAM活動。

「The Magic Maker of Oz 魔法故事之旅」

日期︰4月17日至4月25日（逢星期六、日舉行）

時間︰早上10:30至下午5:15（不同時段適合不同年齡的小朋友參加）

地點︰尖沙咀K11 MUSEA地庫B2樓B243號鋪

活動詳情︰https://bit.ly/3vTVMOL

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責任編輯︰李世聰