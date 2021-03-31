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【生酮飲食】港男生酮飲食加劇皮膚發炎　胸部連乳頭長滿凸起濕疹

醫生診症室 17:33 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

男子用生酮飲食法，令胸部連乳頭也長滿凸起濕疹。

在香港，我們每天都面對一個問題，就是過重。坊間有16-8的減肥方法，也有生酮飲食法。哪個方法較適合自己呢？

最近生產後的美女同事問我，體重增加了20磅，減來減去也是原地踏步。「醫生，生酮飲食值得一試嗎？」

生酮飲食，70%的能量來自脂肪，25%來自蛋白質，碳水化合物僅佔餘下的5%。所以是一種不均衡的飲食，身體會有不良的反應。直接的答案是 「請不要試」。 

這種飲食的方法會令血液變得偏向酸性，發炎指數攀升。而由於缺乏蔬菜和纖維，有一半人會有便秘嘅情況。我身邊有要好的朋友試過兩至三週已經放棄。我觀察到他的皮膚問題， 在這段時間急劇轉差。

本來他只有少量的的濕疹在臂彎，突然整個胸部連乳頭也長滿浮起的紅點，癢得要命！脾氣也變得暴躁。不難想像，生產後的女士，情緒波動應該更大。而且，血膽固醇會上升，患腎結石風險增加，骨質變得疏鬆，肌肉量減。

愛靚也愛命，本人還是建議想瘦身的人試16-8斷食和素食。

放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「生酮飲食」

撰文 : 岑承輝 放射科專科醫生

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