【天才兒童】12歲跳級天才女生　目標攻讀博士成為數學家

▲ 12歲Jolie曾跳級3次，現時就讀Grade 10，相當於中四。她的目標是攻讀博士學位成為數學家。

Jolie個子小小，是香港美國學校Grade 10班上年紀最小的女生。全因為她是個天才學生，10歲時越級報考英國和美國公開考試並取得佳績。現年12歲的她已跳級3次，數學成績更是出類拔萃，她更已訂下明確目標，志願成為一位數學研究者。

▲ 現年12歲的Jolie擁有驚人天賦，在10歲時越級報考GCE A Level和SAT並獲得佳績。（鍾凱成攝）

10歲越級挑戰考GCE及SAT獲佳績

一般中六至中七學生報考的公開考試，當年年僅10歲的Jolie已越級挑戰。兩年前，她報考英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A Level）數學及進階數學，以及美國大學理事會提供的SAT數學考試，並獲得佳績。

其中她在SAT考試取得超過700分（800分滿分），讓她成為John Hopkins Study of Exceptional Talent（SET）的成員之一。而合符資格加入的標準，為13歲以下在SAT考獲700分或以上的考生，可見難度相當高。

Jolie自小擁有學習天賦，亦特別鍾情於數學。她憶述，小學一年級第一次上數學堂，那堂課教授不同顏色和形狀，令她「一學就愛上」。她表示，最喜歡數學中的規律，從小已經會每日花數小時主動做數學練習，甚至會慶祝與數學有關的日子，

例如『πday』（圓周率日），圓周率最開頭那幾位數字是3.14，所以3月14日就會買一些派回家吃。

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遊台時去台大聽課 目標攻讀博士研究數學

為了更深入了解數學，Jolie開始留意關於數學家的故事，尤其是研究工作令她很感興趣，她特別提及澳洲華裔數學家陶哲軒（Terence Tao），「他是我最喜歡的數學家，亦是我第一個認識的，被他影響很想做一樣的事情。」現時Jolie會閱讀很多有關數學的書和文章，利用空餘時間繼續學習新知識。

Jolie對於自己的將來有十分清晰的目標——考入台灣國立大學數學系，攻讀博士學位成為數學研究者。Jolie回想起兩年前的暑假到台大參觀，有機會認識到數學系主任及感受上課情況。

此後Jolie都期待去台灣，但不是遊玩而是到台大「SIT堂」。

我並不會覺得『點解我要學咁多嘢？』，因為始終我覺得有興趣。其實我去過數次台灣旅行，都是為了去這間大學。爸爸媽媽可能真的辛苦點，他們要在餐廳等我下課。

自小學開始跳級3次 學校著重社交情緒發展

Jolie在Grade 5轉校到香港美國學校，由於她擁有強烈的學習動力，加上驚人的天賦，學校破格讓她跳級和自習。中學部副校長Amanda Shepherd表示：

在數學科方面，老師為Jolie提供適當教材，有一段時間讓她到圖書館進行自主學習。其後考慮到Jolie的社交情緒發展，遂再安排她回到課室，與其他同學一起上課。她現正預備2023年的IB考試。

▲ 香港美國學校中學部副校長Amanda Shepherd指，學校著重學生的社交情緒發展。（鍾凱成攝）

天才兒童往往可能會選擇提早升讀大學，不過Amanda提到考慮到年紀，現階段Jolie會繼續完成餘下的兩年高中，認為這有助她全面發展，「這對Jolie的成長有一定好處，因為她仍然有兩年時間變得更加成熟，與其他同學一起成長，並習慣與該年齡的人進行互動。」因此學校十分強調學生的社交情緒多方面發展。Amanda續指，學校會繼續協助Jolie在學術和身心方面發展，為她未來升讀大學作充足準備。

自拍短片幫助理解課文內容

談及學習心得，Jolie更有一套獨特的學習方法。她表示，每天下課後，習慣將那天學到的課題內容，錄製成短片或錄音。她指這個方法可以幫助自己組織及理解新知識，同時有助加深記憶。有時候她更將短片分享給同學，發揮合作精神與同學互學互助。

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香港美國學校校園之旅

香港美國學校（ASHK）為KG2 - G12（5 - 17歲）的學生提供具挑戰性的美國教育課程，以培養學生多角度的思考能力，並致力培育學生成為負責任的世界公民。學校現提供校園之旅可供登記參觀。

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記者：鄭樂晴