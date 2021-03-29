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港台抽起多個節目　顧問委員會籲向公眾解釋理據

政治 17:43 2021/03/29

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港台近日抽起多個節目，包括原定今晚播出的《鏗鏘集》。（資料圖片）

香港電台顧問委員會今日開會，向港台查詢近日多個節目被抽起的原因，委員會稱，就港台的解釋，理解節目被抽起的原因包括︰有節目可能不符合通訊局電視業務守則、有節目內容不持平和不客觀，不符合《約章》和《節目製作人員守則》。委員會建議港台，向公眾解釋抽起節目的理據。

委員會主席林大輝形容，新任廣播處長李百全勇於改革和敢於承擔，相信他有能力帶領港台正本清源。

被抽起的節目包括原定今晚播出的《鏗鏘集》，內容講述反修例運動後的大學「斷莊」現象。受訪者包括中大校董劉國勳、新民黨容海恩、中大學生會當選內閣「朔夜」，以及理大學生會成員。容海恩和劉國勳今日在立法會回應事件，劉國勳稱，尊重廣播處長的處理方式，但希望港台向公眾清晰交代抽起原因。

容海恩則稱，對節目被抽起有少許無奈和可惜，她稱，自己受訪逾1小時，但據她所知，她和劉國勳的受訪內容在播出版本中，加起來少過3分鐘，估計這就是不持平的原因，令節目最後帶有偏頗想法，並非她和劉國勳想展示的理念。她稱，理解廣播處長李百全上任約1個月，仍處於磨合期，建議港台加開內部會議，改善溝通，減少日後突然抽起節目的情況，亦希望廣播處長展示其管治能力，和編輯團隊有更好的合作。

「朔夜」副會長何思珩批評抽起節目，是扼殺製作團隊的努力，和港台製作人員的專業。

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記者︰林曉君

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