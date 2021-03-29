【吸毒人數】去年吸毒人數按年下降4%　惟吸食大麻及K仔人數上升

▲ 去年吸毒人數按年下降4%。(曾耀輝攝)

禁毒常務委員會公布去年全年本港的吸毒情況，雖然被呈報的整體吸毒人數較2019年下降4%，但可能受疫情影響，呈報機構接觸到的吸毒者人數可能有所減少。而吸食大麻及氯胺酮（俗稱「K仔」）的人數上升，而大麻亦是青少年及首次被呈報吸毒人士中最常被吸食的毒品。

檔案室的最新統計數據顯示，去年被呈報的整體吸毒人數較2019年下降4%（由5,772人下降至5,569人）。然而被呈報的21歲以下吸毒人數則上升6%（由494人增加至525人），當中，學生佔該年齡組別吸毒人數的35%，比2019年的26%高。



被呈報吸食大麻的人數在去年持續上升，較2019年上升29%（由522人上升至673人）。此外，被呈報吸食氯胺酮的人數亦較2019年上升18%（由423人上升至499人）。在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，吸食大麻人數較2019年上升17%（由235人上升至275人），而大麻亦是青少年最常吸食的毒品。青少年吸食氯胺酮人數則大幅上升69%（由48人上升至81人）。



去年首次被呈報的吸毒人數較2019年下降12%（由1,617人減少至1,423人），當中，大麻是最常被吸食的毒品，吸食人數達444人，較2019年的348人上升28%。此外，首次被呈報的吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）中位數為5年（2019年的數字為5.7年），可見隱蔽吸毒的問題仍然持續。



整體被呈報吸食危害精神毒品的人數（3 409人）繼續多於被呈報吸食麻醉鎮痛劑的人數（2,842人）。海洛英依然是最常被吸食的單一毒品種類，但被呈報的吸食人數較2019年下降2%（由 2 895人下降至2 837人）。至於最常被吸食的危害精神毒品則是甲基安非他明（俗稱「冰毒」），吸食人數則下降9%（由1,343人下降至1,223人）。

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責任編輯：蘇文軒