【脊髓損傷】32女子南韓自駕遊遇交通意外致脊髓癱瘓　利用「復康機械腳」重新起步

▲ 港島西醫院聯網於2018年引入「復康機械腳」，冀透過機械人令病人再站起來。

脊髓損傷病人因為不同意外而造成殘障，可以再次站起來或是他們的願望。港島西醫院聯網於2018年引入「復康機械腳」，冀透過新的科技令病人重新起步。32歲的Connie因一次交通意外而導致四肢全癱，她透過計劃植入橫膈膜肌肉起搏器，利用復康機械腳作訓練後終於再次站起來！瑪麗醫院矯形及創傷外科副顧問醫生高日藍坦言看到病人重新起步感到「超級開心」。

港島西醫院聯網脊髓損傷復康團隊於2018年啟動「香港脊髓損傷專科復康中心先導計劃」，引入「復康機械腳」助脊髓損傷病人再次站起來。俗稱「機械腳」的輔助器，主要穿在病人腳部至腰間，配合電腦程式就可協助病人站立及步行。整個計劃為期18個月，共服務約1,000人次，當中有「包山王」之稱的知名攀石教練黎志偉亦是其中一名受惠者。團隊去年更獲頒醫管局傑出團隊獎，表揚他們的表現及成就。詳情即看：【下一頁】

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瑪麗醫院矯形及創傷外科副顧問醫生高日藍指，本港每年約有200宗創傷性脊髓損傷新增個案，當中約70人的情況嚴重，主要是年輕人由高處墮下的工傷、老人跌倒以致脊髓受傷等。他曾接觸過不少個案，其中32歲Connie的個案就他很難忘。Connie於2019年6月於韓國濟洲自駕遊時，因為一次交通意外而導致頸椎第一、二節骨折移位，導致脊髓損傷，入院初期四肢全癱，需依賴呼吸機，不能說話、進食、大小便有困難。

Connie於當地醫院作急救後約一個月，終回港接受治療。及後，她受惠於先導計劃，醫生為她植入橫膈膜肌肉起搏器，在接受言語治療、物理治療、職業治療，以及使用復康機械腳後，已能夠說話、自行進食及大小便。雖然她右邊身仍然癱瘓，惟不再需要依賴呼吸機呼吸，更可以每日離開病房到治療室接受治療。

Connie在受傷後並沒有沮喪，反而因為自己「死唔去」而感到好樂觀，由於她一直有信念認為自己的情況會好轉，故再次站起來時感到充滿希望：

醫護好細心幫我，俾好多鼓勵我！我終於行得到，覺得好有希望！

對於Connie的情況一直進步，高日藍坦言若Connie是使用傳統肢架，可能需要很長時間得到該效果，甚或是不可能做到：

一個接近腦幹全癱的病人可以企返起身，應該是世界第一個了，我哋真係超級開心！真係好感動！見到病人有少少進步都好開心！

另外，高日藍亦接觸過一個比較特別的個案，患者朱生椎盆有骨刺，惟一直沒有察覺，直至一次按摩時，因被按到骨刺而壓傷神經線，導致創傷性脊髓損傷，即時下半身全癱。他受傷至今已數年，曾住院半年以上。他在先導計劃之下，透過機械腳的輔助再次站起來，對未來充滿希望，現時更每日堅持在家用傳統肢架練習，每次可站立10至15分鐘。

高日藍表示，先導計劃有關計劃主要適合兩類病人，其中期望可以透過計劃可令康復中的患者，發揮其體內潛能至極限，在康復的過程中提升其步行能力；另希望為已受傷很久的病人帶來希望，改善其生活質素。

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記者：郭詩詩