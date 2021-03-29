【虐殺女童】精神科醫生指對一個人愈愛錫反應會變得激烈　認為繼母說粗言穢語可理解

▲ 精神科醫生蔡永傑今於高等法院作供。楊詠渝攝

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（29日）於高等法院續審。控方盤問辯方精神科醫生時質疑，醫生引述繼母的微信對話記錄，印證繼母疼錫兩兄妹等，但有更多對話反映繼母多次以下流說話形容兩兄妹，亦有虐打和飢餓兩兄妹。醫生回應指，「當你對一個人愈愛錫、愈有期望，但每一次得到嘅結果都令你失望，反應會變得激烈、失控」，因此繼母說粗言穢語亦可以理解。

控方今午盤問辯方精神科醫生蔡永傑時指出，蔡於報告中引述繼母曾稱，她將女童Z及兄長X視出己出，蔡並引述繼母的一些微信紀錄，以印證她疼錫兩兄妹，但控方指有關紀錄並不完整，反而有更多紀錄反映相反的事情，包括繼母於對話中，不斷以下流的說話形容兩兄妹、不斷虐打和令兩兄妹捱肚餓。

蔡表示並不完全同意，他其後於辯方覆問時解釋，「當你對一個人愈愛錫、愈有期望，但每一次得到嘅結果都令你失望，反應會變得激烈、失控，甚至用粗言穢語發洩憤怒，都唔係唔可以理解，呢啲亦都唔需要一個精神科醫生去講」。

控方又指出，報告中提到繼母曾向蔡指出，她於後期已減少直接虐打小朋友的次數，亦有阻止丈夫打小朋友，蔡其後亦引述一些微信紀錄作印證。但控方指出，繼母於2017年12月22日，即事發前約一周，仍然向丈夫表示「你要打，一舖過打夠佢，唔係佢返學散唔切啲傷勢」，反映有部分對話是與蔡的報告相矛盾。

蔡表示不同意，並解釋指繼母從沒否認她擔心Z的傷勢被發現，她亦十分擔心一旦被捕，就沒有人照顧其他小朋友，因此這是一直困擾她的壓力之一，而上述對話發生之時，繼母的抑鬱症已十分嚴重，觀乎前文後理，可以想像繼母當時情緒有多崩潰和沮喪，因此控方所引述的對話，某程度上是一種情緒宣洩。

控方又問及蔡於報告中指，繼母會錯判Z的行為，例如無法認知到Z的一些行為是源於飢餓，但有不少對話紀錄均反映她深知小朋友話肚餓，蔡則回應指繼母在該些對話中，沒有正面回應小朋友肚餓一事，而她會用一些難聽說話指責，因此蔡認為她覺得小朋友在賭氣。蔡後來又指，繼母在某些時間或會意識到小朋友肚餓，因此她會嘗試給予他們食物。

控方又引述控方精神科醫生廖清蓉早前作供指，她認為繼母為怕Z的傷勢被發現而拒絕帶她求醫，以及為掩飾傷勢而為Z向校方請假，反映她有一定程度的判斷力，而非如蔡所指的判斷力受影響。

蔡於庭上回應指，他同意繼母在這件事上有合理的判斷力，但並不代表她在處理其他範疇的事情上，亦有同樣判斷力，尤其針對長期困擾她的事。

控方反駁指繼母於12月7日，即蔡認為繼母抑鬱症非常嚴重的時候，繼母仍能提醒丈夫打小朋友的時候「唔好打頭」，並能夠決定將Z綁起，讓她可以輕鬆地去逛街。蔡回應指「唔好打頭」是常識，例如嚴重抑鬱症病人在上班時仍可正常工作和作出判斷，但強調判斷力有缺憾，是隨時間和環境會有程度之分。

繼外婆一方則表明不會出庭自辯，因此辯方今已完成舉證，案件本周三（31日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝