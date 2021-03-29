53歲婦人擅離家違檢疫令被判即時監禁14日　另有5旬婦提供虛假外遊紀錄被判社會服務令

▲ 衞生署強調定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。（經濟日報資料圖片）

衞生署公布，一名50歲女子被揭去年於屯門醫院求診時，提供虛假外遊紀錄資料，今被判處100小時社會服務令；另有一名53歲女子去年於未滿14日檢疫令期限前，未獲授權下擅自離開其檢疫地點，今日被判即時監禁14日。

署方稱，53歲女子早前獲發強制檢疫令，訂明須在家中接受強制檢疫14日，惟在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2020年9月4日離開其檢疫地點，被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。

另外，一名50歲女子亦被揭發於2020年4月2日在屯門醫院到診時，向一名醫生提供有關其外遊紀錄的虛假資料，被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，今日於屯門裁判法院被判處100小時社會服務令。截至今日，共有2人已因違反《規例》被法庭定罪，署方強調定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

衞生署補充，截至今日，共有119人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等，形容有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。

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責任編輯：陳正怡