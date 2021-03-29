  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

53歲婦人擅離家違檢疫令被判即時監禁14日　另有5旬婦提供虛假外遊紀錄被判社會服務令

社會 18:07 2021/03/29

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生署強調定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。（經濟日報資料圖片）

衞生署公布，一名50歲女子被揭去年於屯門醫院求診時，提供虛假外遊紀錄資料，今被判處100小時社會服務令；另有一名53歲女子去年於未滿14日檢疫令期限前，未獲授權下擅自離開其檢疫地點，今日被判即時監禁14日。

署方稱，53歲女子早前獲發強制檢疫令，訂明須在家中接受強制檢疫14日，惟在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2020年9月4日離開其檢疫地點，被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。

另外，一名50歲女子亦被揭發於2020年4月2日在屯門醫院到診時，向一名醫生提供有關其外遊紀錄的虛假資料，被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，今日於屯門裁判法院被判處100小時社會服務令。截至今日，共有2人已因違反《規例》被法庭定罪，署方強調定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

衞生署補充，截至今日，共有119人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等，形容有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【抵港檢疫】港府取消英國禁止登機來港安排　4月下旬安排航班接載當地港人返港
今日 16:14
【抵港檢疫】港府取消英國禁止登機來港安排　4月下旬安排航班接載當地港人返港
【檢疫安排】深圳宣布放寬檢疫安排　入境人士隔離減少7天至14日
16:56 2021/03/25
【檢疫安排】深圳宣布放寬檢疫安排　入境人士隔離減少7天至14日
竹篙灣美籍檢疫男企圖擅離　遭警制服期間情緒激動需送院檢查
18:28 2021/03/27
竹篙灣美籍檢疫男企圖擅離　遭警制服期間情緒激動需送院檢查
疫情 衞生署 罪行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
16:24 2021/03/28
【送別外傭】印傭由細湊大工作14年退休回鄉　少主不捨強忍淚水機場送別
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
21:58 2021/03/28
【智叔病逝】廖啟智胃癌病逝享年66歲 今日在家人陪伴下回歸天父懷中
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線